اشاد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الأربعاء بالاجراءات التي قام بها رئيس المكتب الصحي في لندن الدكتور فيصل شهاب لحمايه المال العام وذلك بالتعاون مع الشرطه البريطانية لضبط الموظفين الأجانب المتورطين في الاختلاسات بالمكتب.

وقال الوزير الحربي ان هؤلاء الموظفين تم ايقافهم عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم من جانب السلطات البريطانية.

وكشف عن إجراءات صارمه ستقوم الوزارة باتخاذها قريبا لتشديد المراجعة والتدقيق على حسابات العلاج في الخارج بالمكاتب الصحيه وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسات عالميه للتدقيق.

وأضاف ان الوزارة ستقوم أيضا بالربط الالكتروني بين المكاتب الصحية وإدارة العلاج بالخارج والشؤون المالية منعا لتكرار حادثة التعدي على المال العام والتي تم إحالتها الى النائب العام.

يذكر ان المكتب الصحي في لندن قد استطاع مطلع الشهر الماضي ومن خلال تحقيقات مشتركة شاركت بها الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) الكشف عن اختلاسات مالية يقوم بها موظفون اجانب في المكتب طالت المال العام.

وحول اهم نتائج زيارته الى العاصمة البريطانية لندن قال الوزير الحربي انها تهدف للاطمئنان على إجراءات تقديم الرعايه اللازمه للمواطنين الكويتيين الموفدين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية البريطانية.

وأضاف انه اطلع أيضا على سير العمل بالمكتب الصحي في لندن في ضوء لائحة العلاج بالخارج الجديدة التي اصدرها اخيرا مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المكتب الصحي وعلى رأسهم الدكتور فيصل شهاب في تسهيل عملية علاج المرضى المبتعثين.

وكان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قد وصل العاصمة البريطانية الأحد الماضي في زيارة تهدف الى متابعة العمل بالمكتب الصحي والاطلاع على احوال المرضى في عدد من المستشفيات البريطانية.

يذكر ان الوزير الحربي اختتم بزيارته لندن اليوم الاربعاء جولته في عدد من المدن الأوروبية بدأها في جنيف الأسبوع الماضي حيث ترأس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة 140 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وشملت باريس والمانيا.