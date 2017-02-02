«معرض الكويت الدولي» ستحتضن فعاليات المركز الإسلامي الإقليمي خلال فبراير 2018

الدهيم: 12 جهة حكومية أعلنت رعايتها للمعرض هذا العام





عادل الشنان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار ان قاعات ارض المعارض الدولية في مشرف يزورها ما لا يقل عن 3 مليون شخص سنويا، كاشفا عن دور الشركة الفاعل من خلال تعاطيها مع مؤسسات إقليمية، ومؤخرا التعاون مع المركز الإسلامي الإقليمي لاحتضانه خلال فبراير 2018، لافتا الى برنامج الشركة للعام الحالي والذي يتضمن جميع الفعاليات ومن ضمنها احتضان فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي»، ومن هذا المنطلق سيتم تقديم كل التسهيلات للشباب لابراز أنشطتهم وأعمالهم وتقديمها للجمهور حيث يتم وضع خطة للشباب ودراسة الاسعار بما يتناسب معهم ويخدم أعمالهم، والشركة راع رئيسي للفعاليات، وذلك من منطلق الاحساس بالمسؤولية تجاه الشباب وسنكون الذراع المساندة للشركة الكويتية للاستثمار للوصول للهدف المنشود وخدمة المجتمع من خلال شريحة الشباب.

وقال النصار خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمعرض الاستقلال الـ 56 والذي عقد صباح امس في قاعة كبار الزوار رقم 8 بأرض المعارض الدولية بمشرف، ان الشركة تولي أهمية كبرى للمعارض الوطنية حيث تحرص الشركة على اقامة مثل هذه الفعالية في هذا الوقت من كل عام، وفي حين كان لأرض المعارض الدولية وللسنة السادسة على التوالي شرف احتضان جزء من فعاليات احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية من خلال إقامة «معرض الاستقلال 56» خلال الفترة من 9 الى 13 فبراير، ليعكس روح الولاء والاعتزاز بالانتماء لهذا البلد المعطاء، حيث حظي المعرض منذ انطلاقة دورته الأولى بمشاركات رسمية ومحلية حاشدة.

وزاد: لم تتوان الشركة في تقديم كل الدعم اللازم لهذا المعرض الوطني المميز، ولقد بات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، من سمات تجسيد التلاحم الوطني بين جميع فئات المجتمع وما تحمله من معان عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة خاصة ان احتفالات هذا العام تأتي تزامنا مع احتفالات الكويت بالذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم لتتواصل مسيرة العطاء ولتتوج هذا العام باختيار الكويت «عاصمة للشباب العربي 2017»، ولا يفوتنا في هذا المقام ان نتقدم بالشكر والتقدير إلى راعي المعرض محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، والشكر موصول أيضا الى جميع الجهات الراعية والمشاركة بهذه الاحتفالية الوطنية، والتي تعزز وتستلهم روح الكفاح والتلاحم الوطني الذي سطره آباؤنا لينيروا الدرب لأبنائهم نحو مستقبل زاهر، وغد مشرق لوطننا الحبيب الكويت، داعين الله أن يحفظ بلادنا وأهلها وان يديم علينا نعمة الأمن والامان.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم: يطيب لي ان ارحب بالحضور في هذا المؤتمر المقام للتعريف والقاء الضوء على واحد من اهم المعارض التي تنظمها وتقيمها شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 9 حتى 13 فبراير والشركة تفخر باحتضانها وللعام السادس على التوالي لهذا الحدث الوطني «معرض الاستقلال 56»، وفي حين بلغ عدد المشاركين فيه 22 جهة بين راع ومشارك تمثل القطاع الحكومي، فيما اعلنت 12 جهة حكومية رعايتها لهذا المعرض.

وزادت: لقد اضحى هذا المعرض الذي يظهر حجم المؤسسات والهيئات الوطنية المشاركة فيه وعدد زواره عظم المكانة التي وصل اليها، احتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، والتي تهـدف الى التعريف بانجــازات مؤسساتنـــا الوطنية واستعراض خدماتها وخططها المستقبلية للعام 2017، ويسرنا ان ندعو الجمهور الى زيارة المعرض والاستمتاع بالاجواء الوطنية المشجعة، متوجهة بالشكر الجزيل الى جميع الاعلاميين لحرصهم الدؤوب على متابعة وتغطية جميع فعاليات معارضنا طوال العام، والشكر موصول الى كل الجهات والشركات الراعية والمشاركة في هذا الحدث الوطني.