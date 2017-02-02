تصدر الاستطلاع الذي يوثق افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي موضوعات العدد الجديد من مجلة العربي الصادر أمس لشهر فبراير الجاري، متضمنا العديد من المواد المتخصصة والمقالات المتنوعة.



وتضمن الاستطلاع الموسع أبرز الفعاليات التي تضمنها حفل افتتاح المركز والذي تم تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وفي حديث الشهر الذي حمل عنوان «معيار القراءة واستنهاض الأمة.. سبيل الاعتدال بين النقل والعقل»، أكد رئيس التحرير د.عادل العبدالجادر أن الجهل باللغة يفشي الجهل بالعلوم الأخرى، مبينا أن «جهلنا باللغة يجعلنا دائما خائفين ومترددين من فهمنا لمقاصد الكلم ومعاني العبارات».

وقال العبدالجادر في حديثه الشهري: لابد لنا من إعمال العقل في البدء ببرنامج توعوي يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في الثقافة والتربية والعلوم والفنون، وان تطبيق مثل هذا الأمر ليس منوطا بالعلماء والأكاديميين المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة، بل هو مشروع متكامل لابد أن يسهم فيه المثقفون والقادة من أهل السياسية، انه مشروع دولة عصرية وناهضة.



وتحت عنوان «رواد الإعلام الكويتي» احتفت المجلة بمسيرة الجيل المؤسس للاعلام الكويتي المرئي من خلال ملف ضم ثلاثة حوارات مع وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي وفاطمة حسين وماما أنيسة، ونالت الرواية في الكويت قسطا من باب أدب ونقد ولغة حيث نشرت مقالا نقديا لفهد الهندال بعنوان «الرواية الكويتية.. التأسيس وإشكالية الريادة».



كما تناولت المجلة سيرة وأعمال الأديبة ليلى العثمان ومقالات نقد من بينها مقال للدكتور إيهاب النجدي بعنوان «نظرات في.. أثقل من رضوى» طرح فيه السيرة الذاتية النسائية التي وصفها بأنها تتخلى عن اجترار الذات وتتحرك إلى الخارج لتكون شهادة على الآخرين وعلى المجتمع في فترة من فترات حياته.