محمد راتب

بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين في وزارة الداخلية تم تعديل النظام الأساسي والتصويت بالتزكية للنقابي سعود الحجيلان ليكون الامين العام للنقابة، وذلك لما يتمتع به من خبرات نقابية وإدارية اكتسبها خلال السنوات السابقة.

وأكدت النقابة في بيان لها أن الامين العام سعود الحجيلان من الشخصيات الوطنية الاصلاحية التي دعت في المحافل والمناسبات الى تطبيق القانون والالتزام بما يقوله صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في الخطابات السامية وتفعيله على ارض الواقع وتطوير القوانين ودفع عملية التنمية وإنصاف جميع المواطنين والالتزام بالدستور.

وتابعت بأن اختيار الجمعية العمومية غير العادية بأن يكون للنقابة أمين عام يساند مجلس الادارة ويكون صمام الأمان هو ضمن السياسة الجديدة لمجلس النقابة في ايجاد ارضية ملائمة، والتحرك على مختلف المستويات لتحقيق المطالب والحصول على الحقوق التي ينتظرها جميع العاملين المدنيين في وزارة الداخلية.