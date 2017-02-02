زكّت اللجنة الخماسية للاتحاد الكويتي للمزارعين مجلس إدارة الاتحاد، وهي اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات من قبل الجمعية العمومية في الرابـع من شهـر ديسمبر المـاضي والتي حددت يـوم السبت 4 الجـاري لإجـراء الانتخابات، وبعد انسحاب عدد من المزارعين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للانتخابات، لم يتبق سوى 9 مرشحين فقط ليديروا مهام الاتحاد وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمزارعين.

وبعد إعلان الفائزين في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وهم حسب الترتيب الأبجدي: حمد مرزوق الطمار وسالم محمد السالم وعودة نهار عودة وعيد ساري العازمي وفلاح مبارك الصليلي وفهد عايض العازمي وفهد فالح البراك وناصر سلمان الفراج وهادي هاجد الوطري، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتمت تزكية هادي الوطري رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وناصر الفراج نائبا وعودة نهار أمين الصندوق وعيد ساري أمين السر، وعضوية حمد الطمار وسالم السالم وفلاح الصليلي وفهد عايض وفهد البراك.