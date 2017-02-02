انطلقت امس فعاليات مسابقة الشهيد الثقافية الـ 15 للتصوير الفوتوغرافي والتي تستقبل صور المتسابقين عن مختلف الفئات على الموقع الالكتروني للمكتب حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير إدارة التخليد بمكتب الشهيد صلاح العوفان: ان انطلاق المسابقة يأتي بالتزامن مع الاحتفالات بالأيام الوطنية للكويت من 1 فبراير حتى 28 منه، مؤكدا أهمية المسابقة التي تعنى بالمقام الأول بتخليد شريحة مهمة من شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا البلد المعطاء، مشيرا إلى أن إبداعات هواة التصوير مصدر أساسي لتخليد بطولات شهدائنا الأبرار.

وقال العوفان: ان من أبرز شروط المسابقة هو أن تكون جميع الصور ملتقطة من داخل أسوار حديقة الشهيد، الأمر الذي يعزز مكانة شهدائنا الأبرار، كما أن الحديقة تحوي معالم كثيرة تستحق التوثيق من خلال عدسات مبدعي التصوير الفوتوغرافي، حيث خصص مكتب الشهيد مكافآت قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة من الفئات الأربع للمتسابقين.

بدوره، قال رئيس قسم التكريم بمكتب الشهيد أحمد العنزي: إن المسابقة تنقسم لأربع فئات وهي فئة تصوير معالم الحديقة، تصوير فعاليات الأيام الوطنية لشهر فبراير بالكامل إضافة إلى دخول مسابقة التصوير الجوي لأول مرة في الكويت، وذلك بالتعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية الذين أبدوا استعدادهم مشكورين لاستخراج التصاريح لهواة التصوير الجوي، كما تم تخصيص الفئة الرابعة للمسابقة لمن هم دون سن الرابعة عشرة للتصوير عن طريق الهاتف النقال، الأمر الذي يعزز الروح الوطنية لدى أبناء هذا الوطن من جميع الفئات من خلال التذكير بمناقب شهدائنا الأبرار.

وبين أن مكتب الشهيد قام بتسهيل عملية الاطلاع على الشروط والتسجيل وإرسال الصور في المسابقة من خلال الدخول إلى موقع مكتب الشهيد: (WWW.MARTYR.COM.KW) حيث تم الاتفاق مع كوكبة من المختصين في مجال الفن والتصوير من الأساتذة والدكاترة لتقييم الصور الفائزة بطرق علمية.