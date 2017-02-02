استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه الناشطة في العمل الإعلامي والحقوقية بالمملكة الأردنية الهاشمية سلسبيل صبيح، حيث أهدت المحافظ درعا تذكارية نيابة عن إذاعة وتلفزيون الأمن العام الأردني، لجهوده الواضحة خلال فترة عمله كسفير للمملكة الأردنية الهاشمية.

ورحب الحمود بصبيح، مشيدا في الوقت ذاته بعمق العلاقة العميقة الراسخة بين البلدين الشقيقين وما يؤديه الإعلام البناء في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الكويتي والأردني.

كما قام الحمود بزيارة إلى أخيه فيصل بندر الدويش حيث اطمأن خلالها على صحته، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية.