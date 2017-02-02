بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وبمتابعة من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي صدر العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر فبراير الجاري.

وجاء العدد في حلة جديدة، ومتنوعة، وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات المحلية تصدرها ملف خاص بعنوان «فبراير شهر الأعياد الوطنية» تحدث عن احتفالات الكويت بالعيد الوطني كأحد مظاهر السيادة والاستقلال، إضافة إلى عيد التحرير، حيث تبنت الكويت سياسة ديبلوماسية، إنسانية تتسامى على كل الخلافات والجراح.

وتضمن العدد تقارير عن معرض الفن التشكيلي للشباب المتدربين في المرسم الحر برعاية وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وعن مشاركة الكويت في مؤتمر الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا بوفد ترأسه وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي، وعن أعمال جمعية التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية الكويتية.

واحتوى العدد لقاء خاصا كشف جوانب مخفية من حياة الوزير الأسبق سامي النصف، وآخر مع خالد العيناتي الفائز بلقب «أول الأوائل» بعد تفوقه على بقية المنافسين في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم في دولة قطر الشقيقة.