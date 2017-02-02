عبدالكريم العبدالله



دعا رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر نشمي العنزي وزير الصحة د.جمال الحربي إلى رفع الظلم الواقع على الممرضين من إدارة الخدمات التمريضية، والتي تقوم بقوم ممرضين لدورة «مساعد رئيس تمريض» غير المستوفين الشروط، وعدم الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بهذا الشأن.



وقال العنزي في تصريح صحافي على هامش اجتماعه بالممرضين مساء امس الأول بجمعية التمريض ان إدارة الخدمات التمريضية على علم بالعجز الحاصل في هذه الوظيفة، وتعطي الأولوية للوافدين في تلك الدورات من غير المستوفين الشروط وتهمل الكوادر الوطنية، قائلا: نحن مع الممرضين الوافدين الكفاءات ولا ننتقص من حقهم.



واستغرب العنزي عدم قبول الممرضين في هذه الدورة على الرغم من وجود افتتاحات مستقبلية بحاجة للممرضين بهذا المسمى.



وطلب العنزي من إدارة الخدمات التمريضية ايقاف جميع الدورات التي تضم ممرضين غير مستوفين للشروط، وإدخال الكفاءات والمستوفين للارتقاء بالخدمة الصحية، لافتا الى ان المريض هو الأهم، وإدخال كفاءات في تلك الدورات سيعود بالنفع عليه من خلال الخدمة المقدمة، مجددا دعوته للوزير الحربي للتدخل وإنصاف المظلومين.