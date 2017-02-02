قالت جمعية الهلال الأحمر امس انها وزعت مساعدات على 500 أسرة سورية لاجئة في مدينة الرمثا الاردنية القريبة من الحدود السورية ضمن إطار الحملة الإغاثية التي تنفذها الجمعية في المملكة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» حرص الفريق الميداني للجمعية على إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع مستحقيها من اللاجئين السوريين وتسليمها لهم باليد.

وقال الحساوي ان المساعدات الحالية تأتي استمرارا لنشاطات جمعية الهلال الأحمر الكويتية الإغاثية وعمليات توزيع المساعدات على اللاجئين في عدد من المحافظات والمناطق والقرى الأردنية.

وأضاف أن حملات توزيع المساعدات التي شرعت الهيئة بتنفيذها منذ اندلاع الأزمة «تركت أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين دائما ما يعربون عن جزيل شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية».