أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرعة الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «إن 4».

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 290 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 19 سبتمبر 2010.

وأضافت أن اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «إن 4» وتشمل 295 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 أكتوبر 2010.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب».