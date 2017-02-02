قدم معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية برعاية البنك الإسلامي للتنمية سلسلة من الدورات المميزة الهادفة نحو صقل خبرات الطاقات البشرية العاملة في ميدان المؤسسات غير الربحية، حيث حاضر المدرب وليد يحيي حول دورة إدارة المشاريع وتطبيق معايير التميز ولاقت حضورا مميزا وتمت إقامتها في الاسكندرية والخرطوم.

في هذا الصدد، قال مدير معهد كامز عثمان الثويني: نحن نمتلك ثروة بشرية هائلة تعمل في ميادين العمل الخيري والإنساني، ودورنا كمعهد تدريب غير ربحي يهدف إلى تقديم النظريات والرؤى والمشاريع والأفكار وعصارة الخبرات التي تساعد هذه الطاقات على العطاء والتميز وتحقيق الريادة، فالعمل الخيري أصبح رديف العمل الحكومي، موضحا أن الدورة شملت عدة محاور منها المصطلحات الأساسية لإدارة المشاريع ودورة حياة المشروع والمراحل والمخرجات ومنهجية إدارة المشاريع غيرالربحية والتميز والريادة في المشاريع غير الربحية، والتميز في المشاريع غير الربحية ومعايير التميز وغيرها من المحاور المميزة.

واكد الثويني أن المعهد من خلال خبراته الطويلة والرائدة في مجال العمل الإنساني خلص إلى أن أفضل عوائد الاستثمار التي تنصب بالإيجاب على شريحة المستفيدين والمتبرعين هي التنمية في الإنسان ذلك الذي يقوم بتنفيذ تلك المشاريع ويختارها ويشرف على إنجازها، مختتما بشكر البنك الإسلامي للتنمية مشيدا بدوره الريادي ودعمه اللامحدود لأنشطة المعهد وفعالياته المستمرة.