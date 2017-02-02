ليلى الشافعي

أعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية صباح اليعقوب أن الجمعية تواصل نجاحاتها وذلك من خلال إطلاق مشروع «غلمان القرآن» للبنين والبنات لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية.

وعن أهداف المشروع أوضح اليعقوب أن مشروع الغلمان يهدف إلى تقوية الجانب القرائي لدى تلاميذ الروضة، إلى جانب إنماء مهارات الأطفال للتعامل مع القراءة والكتابة، وتحفيظ الأطفال جزء «عم» أو أكثر، وإلى تنشئة الأطفال على اكتساب النباهة، وتطوير مستوى التعليم لديهم، وإشراك الآباء في عملية التعليم والتعلم النشط، وإلى تفعيل البرامج الحديثة لتسريع تلقي المعلومات والتخلص من التأخر المعرفي، وتربية الأطفال على القيم النبيلة والأخلاق الفضيلة وحب الوطن.

وعن تفاصيل المشروع أوضح اليعقوب أن المشروع يقام في مسجد ملا راشد سعود الصقر بضاحية سعد العبدالله قطعة 10، وأن الدراسة فيه ستكون من السبت إلى الخميس وذلك مع بداية الفصل الدراسي في 5/2/2017.

ويعد المشروع نواة حلقات دائمة في مساجد الكويت بحيث يتم انتشارها في جميع المحافظات من خلال المساجد والمدارس وغيرها، ولبنة مهمة لتحقيق واحد من أهم أهداف جمعية المنابر القرآنية في استهداف شريحة مهمة من المجتمع الكويتي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مؤكدا على أن «المنابر القرآنية» تضع في قمة اهتماماتها خدمة القرآن الكريم والقائمين عليه، والسعي لتحقيق رؤيتها في الريادة والتميز في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وأكد اليعقوب أن مشروع غلمان القرآن يشرف عليه معلمون متخصصون، من أجل تنشئة أطفال يتربون على قيم القرآن الكريم ومفاهيمه.

وختم اليعقوب تصريحه بدعوة كل من يرغب في دعم المشروع او تسجيل أبنائه فيه إلى التواصل مع الجمعية على هواتفها المخصصة لهذا الشأن: (25668346 الداخلي 308) أو الخط 94124391.