فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاشغال ان وزارة المالية اعتمدت 670 مليون دينار كمشروع ميزانية للمشاريع الانشائية والبنية التحتية والطرق للعام 2017-2018 مؤكدا أن وزارة المالية ستقدمها في مجلس الوزراء وعرضها على مجلس الامة للموافقة عليها بشكل نهائي.



واضاف أن وزارة الاشغال قد طلبت من وزارة المالية تزويدها بميزانية بحدود 980 مليون دينار، إلا ان الوزارة اعتمدت 670 مليونا.



وقال ان ميزانية الوزارة للعام الحالي 2016/2017 بلغت 540 مليون دينار شملت جميع مشاريع الوزارة في خطة التنمية وكذلك المشاريع المدرجة في البرنامج الزمني لمشاريع الوزارة في مراحل التنفيذ والطرح والترسية.