تخرج 19 عسكريا ينتمون لمختلف افرع القوات المسلحة في الكويت من دورة تأسيسية متخصصة في القفز الحر للمتدربين في قطر.

وأشاد الملحق العسكري في سفارتنا لدى قطر العقيد الركن ناصر عبدالعزيز السمحان خلال تصريح

لـ «كونا» أمس بالتميز الذي ظهر به المتدربون الكويتيون الـ19 الذين تخرجوا من الدورة التأسيسية الاولى في القفز الحر للمتدربين في قطر.

وقال السمحان ان المتدربين الكويتيين شاركوا في الدورة التي نفذها مدربون قطريون من كتيبة المظليين في القوات الخاصة المحمولة بالقوات المسلحة واشتملت على 94 حصة تدريبية منها 14 نظرية و80 حصة عملية.

واضاف ان المتدربين الكويتيين الـ19 الذين ينتمون لمختلف افرع القوات المسلحة في الكويت اجتازوا التمرينات الشاقة التي تضمنتها الدورة وتم التدريب خلالها على القفز من ارتفاع 12 ألف قدم.

وافاد بأن الدورة تأتي بدعم من القيادات العسكرية بين الجانبين الكويتي والقطري وتستهدف تعزيز الامكانيات العسكرية والقدرات الفنية للأفراد المشاركين فيها اضافة الى تعزيز المهارات الفردية والجماعية.

واوضح ان الدورة تهدف الى الاستفادة من خبرات المدربين القطريين في مجال القفز الحر وتطوير القدرات والمهارات لدى المشاركين والاطلاع على التقنيات التدريبية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وقال ان الدورة تأتي وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية ورئيس اركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم.

واشاد بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والتنسيق الدائم بينهما في جميع المناسبات ومنها اقامة التمارين المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في مجال التدريب.