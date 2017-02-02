أعلنت رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة أمل الحمد إقامة معرض للتراث الثقافي الخليجي في البرلمان الاوروبي خلال الفترة من 6 الى 10 من فبراير الجاري.

وقالت الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البعثة بصدد الإعداد لتنظيم فعالية التراث القافي الخليجي التي من المقرر إقامتها في البرلمان الأوروبي تحت رعاية نائبتين أوروبيتين.

واضافت ان المعرض هو الاول لدول مجلس التعاون مجتمعة في البرلمان الأوروبي مؤكدة أهمية المعرض في مد جسور التواصل بين مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي.

وأوضحت ان المعرض سيضم عددا من اللوحات التراثية والادوات الحرفية والألبسة التقليدية التي من شأنها إيضاح مدى التقارب الثقافي والتاريخي والفكري بين دول المجلس.

وفي السياق ذاته قالت السفيرة الحمد ان بعثة مجلس التعاون في بروكسل ستفتح قريبا معهدا لدراسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جامعة (لوفن) البلجيكية موضحة ان المعهد سيتضمن مجموعة من الكتب والمطبوعات التاريخية والجغرافية والثقافية عن دول المجلس لتكون مرجعا للباحثين والطلبة.

وأكدت أهمية المعهد باعتباره الأول من نوعه في الجامعات البلجيكية لدراسات دول مجلس التعاون، مضيفة انه سيشكل محورا لتبادل الزيارات بين الأكاديميين والباحثين والطلبة من الجانبين ومنصة لتنظيم المحاضرات والأنشطة المختلفة على مدار السنة.

وعزت السفيرة الحمد قيام البعثة بهذه الأنشطة والمشاريع الى إبراز الإنجازات السياسية والثقافية والاقتصادية لدول المجلس اضافة الى الدور الخليجي الفعال على المستويين الاقليمي والدولي.