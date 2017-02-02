دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة ستقوم مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري ٢٢ مايو المقبل بحساب متوسط استهلاك الكهرباء والماء كحل مؤقت لحين احلال وتبديل عدادات القطاع التجاري والتي تقدر بحوالي 30 الف عداد والتي يتعذر على الوزارة تبديلها لقصر المدة الزمنية.

وأفادت المصادر بانه ووفقا لقانون تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء سيتم البدء في التطبيق على القطاع التجاري ثم يعقبه بثلاثة اشهر القطاع الاستثماري، ولضيق المدة التي تقارب الـ 3 اشهر على بدء التطبيق الفعلي تدرس الوزارة حاليا اللجوء الى حساب قيمة الاستهلاك في القطاع التجاري بالنظام المحاسبي «متوسط الاستهلاك» وهو نظام معمول به وتلجأ اليه الوزارة في مثل هذه الحالات الى حين تركيب واستبدال وفصل العدادات القديمة وتبديلها بأخرى جديدة وربطها بالنظام الالكتروني للوزارة، لافتة الى ان المدة الزمنية المتبقية على بدء تفعيل التعرفة الجديدة وجيزة للغاية ولا تتسع لإنجاز كل المهام المطلوبة خلالها.