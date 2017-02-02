أعلنت السفارة الروسية أن روسيا الاتحادية تمنح للمواطنين الأجانب فرصة للدراسة في الجامعات والمعاهد الروسية على حساب مخصصات الموازنة الفيدرالية واموال الأشخاص والمؤسسات حسب عقود التعليم العالي بالأجرة.

هذا، ونود ان نبلغ عن البدء في حملة تسجيل الطلاب المرشحين للسنة الدراسية 2017/2018.

نقترح للمواطنين الأجانب الراغبين في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بروسيا بتسجيل انفسهم الكترونيا على موقع جمع الطلبيات وهو:

http://russia.study.

فان RUSSIA.STUDY يقدم في 180 بلدا معلومات عن امتيازات التعليم الروسي ويسمح للمواطنين الأجانب بتقديم الوثائق المطلوبة بغض النظر عن مكان تواجدهم الحالي وبالحصول على احدث المعلومات عن نتائج اختيارات المرشحين.

هذا، وقامت وكالة التعاون الدولي الفيدرالية الروسية مع وكالة الاعلام «روسيا اليوم» بوضع وعرض في الانترنت بـ 12 لغة الدليل المباشر تحت عنوان «احسن جامعات روسيا: اختر أحدا لك» وذلك على الموقع: http://sputniknews.com/russia/201609191044294010-russia-best universities/

يعتبر هذا الدليل موردا معلوماتيا ويحتوي على الأجوبة على مختلف واهم الأسئلة للطلاب المرشحين الأجانب.