اكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة ،الشيخ سالم العبدالله أن قانون حظر السفر الصادر مؤخرا عن الإدارة الأمريكية ليس له علاقة بمواطني دولة الكويت الراغبين في زيارة أمريكا.

وقالت السفارة الكويتية في واشنطن في بيان إن السفير طمأن الكويتيين الراغبين في زيارة أمريكا "انه لم يطرأ أي تغير على وضعهم" وشجعهم على الاستمرار في ترتيباتهم المعتادة للسفر إليها مع ضرورة التقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الجمعة الماضي عدة أوامر تنفيذية بتعليق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة وفرض حظر على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة فضلا عن حظر منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما.