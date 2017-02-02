تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة (فريق الطوارئ كبد نوبه -ج-) من ضبط شركة تقوم بعملية غش في بلد المنشأ .

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان الشركة كان لديها 832 كيلو غرام من الخس المدور (الكويتي ) و (المصري ) و (السعودي ) حيث كانت تقوم بتغيير بلد المنشأ إلى الخس الأمريكي تمهيدا لتوزيعه على الجمعيات التعاونيه والاسواق المركزية .

وأوضحت (التجارة) أن سعر الكرتون الكويتي زنة 2 كيلو غرام ب 500 فلس وسعر الخس السعودي زنة 12 كليوغرام ب 1.750د.ك و سعر كرتون الخس المصري ب 2.000د.ك في سوق الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية بينما سعر كيلو الخس الامريكي في الجمعيات التعاونيه و الاسواق المركزيه يتراوح مابين 1.250د.ك الى 1.750د.ك للكيلو الواحد .

وذكرت الوزارة ان ذلك يعني أن المخالف كان يقوم بالغش في أصل ومصدر البضاعة نظرا للاقبال على المنتج الاميركي وذلك بهدف الحصول على عائد ربح أكبر بطريقة غير مشروعة.

وقالت الوزارة انها اعدت محضر ضبط للشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .