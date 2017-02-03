رئيس الأركان بحث مع قائد الأسطول الصيني موضوعات مشتركة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمس الخميس مع قائد الأسطول الصيني اللواء باي يوبنق أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن الفريق الخضر أشاد خلال استقباله قائد الأسطول الصيني والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري.

من جهة أخرى وبرعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور جاسم المزيدي، احتفلت كلية احمد الجابر الجوية بانتهاء مرحلة الاستجداد الابتدائية لدفعة الطلبة الضباط (46)، وهي فترة تمتد إلى خمسة أسابيع وتشكل تحديا مهما في حياة الطلبة الضباط، يتمثل في قدرتهم ونجاحهم في مواجهة تحديات الانتقال من الحياة المدنية والتأقلم مع طبيعة الحياة العسكرية وما فيها من ضبط وربط وتدريب وجدية في التعايش والتعامل مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى التغير الجذري والذي يحدث في برنامج ونمط الحياة اليومية للطلبة وعلى مدار الساعة، مما يمثل تحديا حقيقيا أمام الراغبين في الاستمرار في السلك العسكري واتخاذه خيارا ومهنة وأسلوب حياة ينعكس إيجابا على حياتهم في المستقبل.

وهنأ آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عبدالله يعقوب الفودري الطلبة الضباط باجتيازهم مرحلة الاستجداد بكفاءة واقتدار وقوة جسمانية تؤهلهم للمضي قدما في إكمال بقية مراحل الدراسة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الحفل آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر احمد العوضي وعدد من قيادات القوة الجوية.

الى ذلك اختتمت فعاليات الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين حسم العقبان 2017 صباح امس بالتوقيع على محضر الاجتماع، والذي يشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وقوات درع الجزيرة المشتركة، وكذلك مشاركة بعض من الوزارات والمؤسسات والهيئات وإدارات الدولة وهي وزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية ووزارة النفط والمؤسسات التابعة لها والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للطيران المدني والإدارات العامة للجمارك ومركز مجلس التعاون لإدارة حلات الطوارئ ووزارة الكهرباء والماء لتنفيذ تمرين حسم العقبان المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 19 مارس الى 6 ابريل 2017.

ويعتبر تمرين حسم العقبان من أكبر التمارين العسكرية على المستوى الاقليمي والدولي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن تبادل واكتساب الخبرات في مجال إدارة العمليات المشتركة وتوحيد الرؤى حول تنسيق التعاون في مجالات عدة منها مكافحة العمليات الإرهابية وأمن الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، ويعد هذا التمرين النسخة الرابعة عشرة من سلسلة تمارين حسم العقبان والتي بدأت في عام 2000 عندما استضافت مملكة البحرين التمرين الأول، ومن ثم استضافته دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر تباعا، وتأتي استضافة الكويت لهذا الحدث الريادي مكسبا استراتيجيا لاستضافتها التمرين مرتين على التوالي.

يذكر أن فعاليات وأعمال الاجتماع التخطيطي النهائي قد استمرت على مدى خمسة أيام تخللتها ورش عمل لوضع اللمسات النهائية لخطط المشتركة لتنفيذ التمرين في جو من التعاون المثمر المشترك وذلك لأهمية التمرين وضرورة التدريب الجماعي على مجابهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية.

وفي ختام الجلسة، تقدم مدير التدريب بهيئة العمليات والخطط العميد الركن مشعل عبدالله مشعل بالجيش الكويتي بالشكر والتقدير لكل رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، مثمنا مساهمات دولهم في انجاح هذا التمرين، وعبر عن اعتزازه بالعمل مع فرق التخطيط، معربا عن أن النتائج التي تم التوصل إليها ستسهم بلا شك في تعزيز أواصر التعاون العسكري بين الدول الشقيقة والصديقة وترسي سبل تنسيق العمليات العسكرية مع وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية المعنية، وان استضافة الكويت لتمرين بهذا الحجم تعد حدثا رياديا ومكسبا استراتيجيا على المستوى الدولي والاقليمي، مستكملا حديثه بأن ذلك التنسيق بين الجهات الحكومية سيسهم بلا شك في زيادة الكفاءة والقدرات الوطنية وصولا إلى الهدف المنشود بتوحيدها لمواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية.