أسامة أبو السعود و«كونا»



دشنت الكويت احتفالاتها بالأعياد الوطنية برفع علم الكويت في ساحة العلم امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وعدد كبير من الوزراء.

بدوره، قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية الشيخ سلمان الحمود ان «احتفالية رفع العلم تمزج بين الاصالة والمعاصرة وتستحضر ذاكرة الوطن وتاريخ الاباء والاجداد وتستنهض الشعور الوطني الكامن في نفوس اهل الكويت».

وأضاف الشيخ سلمان الحمود على هامش احتفالية رفع العلم بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، ان اقامة هذه الاحتفالية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «تعكس رؤية القيادة العليا لاهمية المشاركة الشعبية في الاحتفالات الوطنية».

وأعرب عن تهنئته لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأوضــح ان المشــــاركة الشعبية «الكبيرة» التي شهدتها الاحتفالية اليوم تعد «تظاهرة وفرحة وطنية كويتية غامرة ورسالة الى العالم من مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي».

وذكر ان المشاركة الشبابية الواسعة في انشطة وفعاليات الاحتفالية تعكس تمسك أبناء الوطن بأرضهم وبقيمهم الوطنية فضلا عن ترجمة قيم التكاتف والتآزر الممتدة اليهم من الاباء والاجداد.

وأشار الى حرص (اللجنة الدائمة) على المساهمة في التسويق السياحي للمقاصد السياحية والثقافية الكويتية من خلال الفعاليات المصاحبة لهذه الاحتفالية مضيفا ان مركز الشيخ جابر الثقافي يعد صرحا حضاريا وثقافيا وهدية الكويت للعالم ويعبر عن قوة وتلاحم الشعب الكويتي ووحدته وتمسكه برفع رايته عاليه خفاقة.

وأفاد بأن هاشتاق «املها - شبابها» الذي اطلقته اللجنة كشعار لها لهذا العام يعكس خطة ضخمة اعدتها تتضمن انشطة وفعاليات فنية واعلامية تشمل كل المحافظات.

وحث الشيخ سلمان ابناء الوطن على ان يجعلوا علم الكويت نصب اعينهم وفي كل مكان يوجدون به، وان يلتفوا حوله متراصين متحدين على قلب رجل واحد لبناء وتقدم الكويت من خلال الوسطية واعتدال الفكر والتعامل.

حضر الاحتفال عدد كبير من الوزراء والمسؤولين منهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ووزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع.

وفي تصريحات للصحافيين عقب الحفل، قال وكيل وزارة الاعلام نائب رئيس اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية طارق المزرم ان احتفالية هذا العام تعد الاولى التي تشهد رفع العلم في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بحضور اعداد كبيرة من الجمهور.

واضاف المزرم ان اللجنة الدائمة ووزارة الاعلام اعدتا العديد من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية للترفيه عن المواطنين والمقيمين والزوار خلال هذه المناسبة العزيز على قلب كل كويتي.

وأضاف أن الأنشطة المتنوعة ستقام في أكثر من فعالية ومكان سواء قرية يوم البحار أو المباركية والتي سيعلن عنها قريبا، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالكويت الى الانضمام للاحتفاليات للاستمتاع بهذه الأيام الوطنية الجميلة.

وأوضح ان «الاعلام» ستنقل عبر تلفزيون الكويت والاذاعة جميع هذه الفعاليات والاحتفالات على مدار فترة الاعياد، مبينا انها سخرت كل الامكانات لاظهار هذه المناسبة العزيزة على القلوب في ابهى صورها.

وعلى صعيد متصل، هنأ رئيس فريق رويال ريدارز الاماراتي لقيادة الدرجات النارية سعود الشيراني الذي يشارك في الاحتفالات الوطنية الكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية على جميع الشعوب الخليجية وليس الكويت بحسب، مشيرا الى ان افراح واعياد الكويت هي اعياد الجميع.

ولفت الي ان الفريق يزور الكويت عبر 30 عضوا للمشاركة في مهرجان الكويت للدرجات النارية، معربا عن سعادته بهذه المشاركة.