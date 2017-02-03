عبدالله الراكان

أقام الشيخ علي الجابر ظهر أمس حفل غداء على شرف أصحاب الدواوين في الكويت، حضره العديد من أصحاب الدواوين والشخصيات السياسية والاعلامية والثقافية والاقتصادية.



وبهذه المناسبة عبر الشيخ علي الجابر عن سعادته باستضافة اصحاب الدواوين وعدد من رجالات الكويت والضيوف في مزرعة عزايز، مضيفا ان هذه العادة السنوية والتي استمرت على مدى 22 عاما تجمع اهل الكويت واصحاب الدواوين والمزارعين والاعلاميين في مكان واحد، مشيرا إلى انه سعيد جدا بالحضور رغم المسافة البعيدة والجو البارد في هذه الايام.



واضاف الجابر أنه لم يقم بهذه الدعوة الا لجمع اهل الكويت الذين يؤكدون انهم استفادوا من هذا الحفل لمقابلة أشخاص يعرفونهم ولم يقابلوهم منذ سنين طويلة، وان مثل هذه الدعوة تؤكد أن أبناء الكويت هم أسرة واحدة جبلوا على مثل العادات، مضيفا ان تسمية عزايز بهذا الاسم هو من اعزاء ان كان ضيفا او الأعزاء، بالاضافة إلى ان محبة اهل الكويت في قلبي «جَمعة عزايز».



بدوره، قال وكيل وزارة الاشغال السابق م.عبدالعزيز الكليب: ان هذه الدعوة عزيزة وكريمة تجمع اصحاب دواوين الكويت، مشيرا إلى ان هذه العادة من عادات وتقاليد اهل الكويت في الاجتماع على الخير والتي تزيد من ترابط وتلاحم الكويتيين وهي بجهود الشيخ علي الجابر، متمنيا ان تستمر مثل هذه الدعوات في المستقبل لكونها تعزز المحبة والترابط بين اهل الكويت.



واضاف الكليب ان عزايز تجمع جميع اهل الكويت وبجميع طوائفهم وتقابل اشخاصا لم ترهم او تزرهم في دواوينهم منذ سنين، مؤكدا ان الكثيرين من اهل الكويت ينتظرون هذه الدعوة سنويا حتى يلتقوا بالأصدقاء والزملاء وهذه المناسبة توفر علينا عناء الذهاب إلى الدواوين.



من جهته، رفع اللواء المتقاعد طارق حمادة اسمى آيات التبريكات لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم والاحتفالات بالاعياد الوطنية، مشيرا إلى ان دعوة الشيخ علي الجابر (بوفيصل) لمزرعة عزايز دعوة كريمة وليست غريبة عليه والتي تجمع اهل الكويت في مكان واحد، مشيرا إلى ان عزايز العامرة تجمعك مع اصدقاء واحباب لم نلتق بهم منذ زمن، متوجها بالشكر إلى الشيخ علي الجابر على هذه الدعوة الكريمة.



من جهته، قال النائب السابق رجا الحجيلان: ان هذه المناسبة طيبة يلتقي فيها اهل الكويت بجميع اطيافهم وهي لفتة طيبة من صاحب الدعوة الشيخ علي الجابر تجمع اهل الكويت وتوطد المحبة والالفة فيما بينهم.



بدوره، قال خالد الفارس: تشرفنا بحضور لمزرعة عزايز بدعوة كريمة من الشيخ علي الجابر وهذا الشيء ليس بغريب عليه، حيث يقوم سنويا بجمع اهل الكويت ومحبيها في مزرعة عزايز، مشيرا إلى ان هذا المكان يجعلنا نتذكر الايام الجميلة والماضي ونرى الاصدقاء والمحبين.



من جهته، شكر فيصل الهاجري الشيخ علي الجابر على هذه الدعوة الكريمة لاصحاب الدواوين وهذه عادة جميلة نتمنى الا تنقطع حيث ان هذا اللقاء له مردود ايجابي من خلال الالتقاء بأشخاص لم نرهم من وقت طويل.



بدوره، قال خالد المسباح: إن هذه الدعوة الكريمة تقربنا من اصحاب الدواوين، مشيرا الى ان استقبال الشيخ علي الجابر الحار وتواضعه من صفات هذه الأسرة الكريمة التي تقرب اهل الكويت بعضهم من البعض، مشيرا إلى ان دواوين الكويت هي عاده قديمة ومتوارثة منذ سنين ولها تأثير على الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي وهي صرح ثقافي قائم مليء بالمعومات، مؤكدا انه في السابق نتناقل الاخبار عن طريق الدواوين وكان الحاكم سابقا يتواصل ويتعرف على احتياجات المواطن من خلالها.



من جانبه، اثنى جواد بوخمسين على هذه الدعوة الكريمة للشيخ علي الجابر والتي تجسد ارتباط وتلاحم اهل الكويت فيما بينهم، معتبرا ان هذا اللقاء من القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية والتي لها ابعاد تعزز التواصل بين مختلف اطياف وفئات المجتمع الكويتي، قائلا: ليس بالغريب عليه، فهو ابن الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله.



وقال بوخمسين: «اننا سعداء بلقاء كوكبة من رجالات الدولة ونحن نعيش هذه الاجواء في هذه الايام التي تشهد احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية وبمرور الذكرى الـ 11 لتولي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتنصيب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مشيرا الى ان مزرعة عزايز اصبحت عز الكويت لما ساهمت به في تجميع المواطنين من مختلف المحافظات في مكان واحد يستطيع الفرد من خلاله رؤية اعزائه واصدقائه والتعرف على نخبة من اصحاب ورواد الدواوين الكويتية».



واكد ان الدوواين في الكويت ميزة ليست موجودة في سائر البلدان التي اصبحت وجهة الديبلوماسيين وممثلي الدول لاسيما في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ان منحتهم انطباعا جيدا عن عادات اهل الكويت وقوة ترابطهم وتماسكهم، واصفا الديوانية الكويتية بالجامعة لصلة الارحام من كبار وصغار، وكذلك قاعة برلمانية مصغرة تتناول مختلف المواضيع الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية باعتبار انها تجمع الجميع من كبار الشخصيات والتجار والوزراء والشباب.



الى ذلك، ذكر بو خمسين ان هناك لجنة تشكلت مؤخرا عن تجمع دواوين الكويت الذي وصل الى نحو 200 ديوانية، وذلك لقصد الترتيب والتنظيم ولقاء المسؤولين وتجسيد دور دواوين الشعب الكويتي التي تعتبر سمة من سمات الكويت.



واكد ان الكويت مقبلة نحو تحقيق نقلة نوعية في التطوير التنموي بمختلف المجالات، لافتا الى ان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد رفع راية عز اهل الكويت، سائلا المولى عز وجل ان يمده وعضيده سمو الشيخ نواف الاحمد بدوام الصحة والعافية ويطيل بعمرهما.



من جهته، قال محافظ العاصمة الفريق اول متقاعد ثابت المهنا: ان الكويتيين يسعدون لتلبية دعوة الشيخ علي الجابر الموجهة لمختلف اطياف وفئات الشعب، مؤكدا ان الشيخ علي الجابر عودنا على هذا اللقاء السنوي المميز.



واضاف المهنا: انني سعدت بتواجدي بين نحبة من رجالات الكويت ومنهم من لم اره منذ فترة طويلة، لافتا الى ان استجابة المدعوين تدل على حبهم وتقديرهم للشيخ علي الجابر، مؤكدا ان هذا هو الشعب الكويتي الذي عودنا دائما على انهم في الملمات يتحدون وفي المناسبات يتواجدون.



من ناحيته، اكد نايف العنزي ان هذه المناسبة تؤكد ارتباط وتآلف ابناء الشعب الواحد في مختلف فئاته وطوائفه حضرا وبدوا وسنة وشيعة، مشيرا الى ان الفرد فينا يشعر بأنه بين اخوانه، مضيفا: حتى ان كان غريبا في الدم فهو قريب في الوطن.



بدوره، اعتبر هاشم الشخص ان هذه الدعوة لفتة طيبة من الشيخ علي الجابر تجمع اهل الكويت سنويا في مكان واحد، مؤكدا ان اهل الكويت منذ القدم جبلوا على المحبة والتواصل في الافراح والاتراح.



من جانبه، اكد الكاتب عبدالرحمن الحمود ان الشيخ علي الجابر في عادته السنوية لدعوة ابناء الكويت كسر حالة الجمود التي يعانيها المجتمع الكويتي، متمنيا الا تنقطع هذه العادة الكريمة.