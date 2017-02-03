سلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج أمس دعما ماليا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بقيمة مليوني دولار.



وقال الدعيج لـ «كونا» ان المساهمات الكويتية «متواصلة ومستمرة» لدعم أنشطة وبرامج الوكالة منذ أعوام، مضيفا أن القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة لاسيما المتعلق منها باللاجئين «محل اهتمام وعناية من قبل القيادة السياسية».



وأكد الدعيج الحرص على توفير الدعم المادي والمعنوي للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف جزء من معاناتهم، معربا عن الأمل أن يسهم الدعم الكويتي في تغطية وتحسين جانب من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة التي تقدمها «أونروا» للاجئين الفلسطينيين بالمنطقة والمقدر عددهم بنحو 5 ملايين لاجئ.