دعا محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة العمل الفوري لحل مشكلة التركيبة السكانية في البلاد، مشيرا إلى أن تعاون جميع الأطراف والجهات وتضافر جهودهم من شأنه حل أي مشكلة مهما كان حجمها.

وأشار إلى ضرورة البدء في تنظيم السياسة العمالية في الدولة وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ذلك الأمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين.

وشدد الحمود على ضرورة التعامل الجاد مع هذا الملف حتى يأخذ طريقه الفوري الى التنفيذ للحد من تفشي الجريمة والحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي، فضلا عن القضاء فيما يعرف بـ«تجار الاقامات» والذي ترتب عليه وجود الأعداد الهائلة للعمالة الهامشية السائبة في شوارع الكويت.