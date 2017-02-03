القاهرة - هناء السيد

أعلنــت مؤسســـة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد للعام الحالي، وضم عددا من المفكرين والأكاديميين المتخصصين في مجال الأدب واللغة العربية وحوار الثقافات، وذلك تماشيا مع طبيعة نشاط المؤسسة المتعلق بالشعر والفكر والتواصل الثقافي مع شعوب العالم.

ويتألف مجلس الأمناء الجديد من: عبدالعزيز سعود البابطين رئيسا، وعبدالرحمن خالد البابطين أمينا عاما، وعضوية كل من: د.الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، ود.محمد الرميحي المفكر وأستاذ علم الاجتماع في الكويت، ود.زياد أبو لبن رئيس اتحاد الكتاب في الأردن، ود.سعاد عبدالوهاب عميد كلية الآداب في جامعة الكويت، ود.عبدالرحمن طنكول من المغرب أستاذ في النقد الأدبي، ود.عبدالله التطاوي من مصر، الأستاذ في الأدب العربي بجامعة القاهرة، ود.عبدالله المهنا الأستاذ في كلية الآداب بجامعة الكويت، والأكاديمي د.كمال عمران من تونس، ود.نادية أبو غازي من مصر أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ود.وجدان الصايغ استاذة اللغة العربية بجامعة ميتشيغن الأميركية، ود.يوسف بكار أستاذ اللغة العربية بجامعة اليرموك في الأردن.

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: إن المؤسسة تعمل بين الوقــت والآخر على الاستفادة من الخبرات العلمية فتضم إلى مجلس أمنائها النخبة من الذين يمتلكون تطلعات علمية وثقافية تصب في تكريس رسالة المؤسسة في نشر اللغة العربية وثقافتها وتوسيع نطاق نشاطها عالميا في حوار الثقافات والتقارب بين الشعوب.

وشكر البابطين أعضاء المجلس السابق، منوها بدورهم الإيجابي بما قدموه من زخم علمي كبير للمؤسسة، وتمنى البابطين للمجلس الجديد إكمال المشوار الذي بدأته المؤسسة منذ عام 1989 وتفعيل الأهداف الفكرية التي اتسع نطاقها عالميا.