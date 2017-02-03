اختتم ديوان المحاسبة برنامجا تدريبيا بعنوان «مهارات اكتشاف الخلل والثغرات القانونية في مجال الرقابة على المخالفات المالية» لموظفيه من فئة المدققين والقانونيين بمشاركة عدد من موظفي أجهزة الرقابة العليا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية العراق بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية بالكويت.

وقالت مدقق في إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية فاطمة العريفان إن البرنامج تطرق إلى عدة جوانب خاصة بالمخالفات المالية بدءا بشرح ماهية المخالفة المالية وما يدخل في نطاقها طبقا لما حدده المشرع في المادة «52» من القانون رقم 30 لسنة 1964 الصادر بإنشاء ديوان المحاسبة وانتهاء بعرض حالات عملية في كيفية اكتشاف وعرض المخالفات المالية. وأشارت العريفان إلى أن ورقة العمل المطروحة في البرنامج تناولت طبيعة القرار الصادر بالمخالفة المالية ورقابة الديوان على القرار الصادر بالتصرف في المخالفة، وماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وأوجه التصرف فيه، وفحص القرار الصادر بالتصرف من حيث المشروعية ومن حيث الملاءمة والمحاكمة التأديبية واجراءاتها.

من جانبها، أكدت مدقق مشارك في إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية لولوة الفارس أن التجربة كانت ثرية من ناحية الاستفادة العلمية وذلك من خلال عرض تجارب المشاركين بمختلف الجهات والدول العربية عن طبيعة المخالفة المالية.