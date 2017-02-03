الطيران المدني: خطة منظمة لاستقبال العائدين وعدم حدوث أي فوضي أو زحام

الرحـالات الإضافية بلغـت 20 رحلة لاستيعـاب أعـداد المسـافرين

الكاونترات الجديدة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الحركة

دبي وتركيا ولندن وجدة والقاهرة ومشهد أكثر الوجهات العائد منها المسافرون

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في إدارة الطيران المدني أن عدد العائدين إلى البلاد بعد قضاء العطلة الربيعية خارج الكويت يبلغ عددهم ما يقارب الـ 250 ألف مسافر، من بينهم المدرسون الذين قضوا إجازة منتصف العام الدراسي في بلدانهم، حيث سيباشرون أعمالهم مطلع الأسبوع القادم.

وبينما ذكر المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الـ 250 ألف مسافر عادوا على متن رحلات شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، كشف عن زيادة الرحالات الإضافية إلى 20 رحلة تم تشغيلها لعودة المسافرين.

وأشار إلى أن إدارة الطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار وضعت خطة منظمة لعودة المسافرين بحيث لا تكون هناك فوضي وزحمة في عملية الدخول لافتا إلى أن الكاونترات الجديدة التي تم وضعها مؤخرا ساهمت وبشكل كبير في تسهيل الحركة والقضاء على الزحمة بشكل متوسط وكل ذلك من اجل إراحة المسافرين سواء من خلال تطبيق الجوازات الخاصة بهم من قبل الجهات الأمنية أو من خلال تسهيل عملية خروج الحقائب الخاصة بهم.

وأضاف المصدر أن إدارة الطيران وفي مثل هذه المناسبات دائما تقوم بعمل فرق إسناد للمشاركة في العمل وتخفيف عملية الضغط وكذلك مساعدة المسافرين من الدول القادمة وتقديم جميع المساعدات والتسهيلات والمشورات لهم والإعاقات التي تواجههم أن وجدت وذلك من خلال نوبات وشفتات.

وقال إن دبي وتركيا ولندن وجدة والقاهرة ومشهد هي اكثر الوجهات سفرا.

وكشف عن أن إدارة الطيران ستضع خلال الأيام القادمة خطة جديدة لبرنامج أعمالها خلال الفترة ومن أبرزها خطة العمل للعطلة الصيفية القادمة والبرامج الأخرى.

وطالب مسؤول في إدارة الطيــران المدني المسافرين والقادمين باحترام قوانين البلدان وتطبيق جميع القوانين واتباع جميع الخطوات التي يتم الإعلان عنها لأن مثل هذه الأمور تعود بالمنفعة على المسافرين.