غانم المفتاح: الكويت معروفة في العالم بإنسانيتها ومستعد لخوض التجربة الفريدة ومشاركة الشعب الكويتي فرحتهم

الكندي: فريق «شرقية بايكرز» حريص على مشاركة الكويت في جميع المناسبات

العنزي: مسيرة «رايد في حب الكويت» هي رسالة حب واعتزاز للديرة

سالمين: دور فعال لسفير الطفولة في غرس الأمل والإيجابية في نفوس أبناء الخليج العربي بأسره

أبناء الخليج تجمعهم وحدة الأهداف والطموحات المشتركة

أكثر من 1500 مشارك في مسيرة الدراجات النارية من 10 دول عربية و4 فرق أوروبية كريم طارق

شهد مطار الكويت أمس استقبالا حافلا للبطل سفير الطفولة الشاب القطري غانم المفتاح الذي يزور الكويت للمشاركة في مسيرة «رايد في حب الكويت» التي ستقام اليوم بحضور الشيخ دعيج الصباح والشيخ محمد خالد الجراح الصباح وأعضاء فريق كويت دراجونز، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من قائدي الدراجات النارية من داخل وخارج الكويت، حيث شارك في الاستقبال فريق كويت دراجونز وجمع من محبي غانم في الكويت الذين اصروا على التواجد في مطار كويت الدولي قبيل وصوله بساعة.



ولدى وصوله أعرب ملهم الإيجابية غانم المفتاح عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال في بلده الثاني الكويت، لافتا الى أن مشاركته في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية هي أقل ما يمكن تقديمه لهذه الدولة الرائعة والتي دائما ما تعرف في العالم بإنسانيتها.



وأكد غانم أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل فريقه الخاص بمشروع رحلة غانم العالمية والتي تهدف إلى التشجيع لنشر ثقافة الإيجابية والابتعاد عن جميع مظاهر السلبية، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق كويت دراجونز وعلى رأسهم رئيس الفريق اسامة سالمين على هذه الدعوة المميزة للمشاركة في مسيرة «رايد في حب الكويت»، مؤكدا استعداده لخوض هذه التجربة الفريدة ومشاركة شعب الكويت فرحتهم.



كما تقدم المفتاح بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما هنأ جموع الشعب الكويتي متمنيا من الله أن يديم على الكويت أفراحها.



من جهته، أكد رئيس فريق كويت دراجونز للدرجات النارية أسامة سالمين أن مسيرة «رايد في حب الكويت» التي يقيمها الفريق اليوم للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية هي خير دليل على حب أبناء الوطن لهذه الأرض الغالية، لافتا إلى الهدف من إقامتها سنويا هو التعبير عن فرحة الشعب الكويتي بتلك المناسبات العزيزة ورسالة حب لأمير الكويت وقائدها الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وأضاف سالمين، في تصريح صحافي مساء أمس على هامش استقبال سفير الطفولة غانم المفتاح، أن مشاركة البطل المفتاح في الفعالية جاءت بناء على دعوة من أعضاء الفريق الذي يفتخر به وبدوره الفعال في غرس الأمل والإيجابي في نفوس أبناء الخليج العربي بأسره، معربا عن سعادته بحضور سفير الطفولة الذي سيشاركه المسيرة عبر الركوب معه على نفس الدراجة خلال المسيرة.



ولفت إلى أن استقبال الشعب الكويتي وأعضاء الفريق لغانم هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا البطل الذي رحب منذ البداية وأعرب عن سعادته بالمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وهو أمر ليس بغريب على أبناء الخليج الذين تجمعهم وحدة الأهداف والطموحات المشتركة.



وأوضح سالمين أن المسيرة ستنطلق من شارع الخليج وبالتحديد بدءا من أبراج الكويت باتجاه دوار السيف من ثم تعود مرة حتى جسر المسيلة لتنتهي في حلبة سرب التابعة لمتحف السيارات القديمة والتاريخية بمنطقة الشويخ الصناعية، التي ستشهد معرضا للسيارات التاريخية، بالإضافة إلى عروض لمحترفي قيادة الدراجات النارية وتجربة قيادة السيارات، كما ستشهد أيضا مسابقات وجوائز للحضور وتكريم الجهات الراعية.



1500 مشارك وأشار سالمين إلى أن المسيرة ستشهد مشاركات واسعة من أعضاء فرق الكويت والخليج والشرق الأوسط أيضا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في مسيرة الدراجات النارية إلى أكثر من 1500 مشارك، وذلك بمشاركة فرق من السعودية ومصر والأردن ولبنان والإمارات والبحرين وقطر وعمان والسودان والعراق و4 فرق من أوروبا، معربا عن جزيل شكره وتقدير للمشاركين الذي قطعوا تلك المسافات البعيدة بدرجاتهم النارية لتوجيه رسالة محبة إلى ديرتنا الكويت ومشاركتها فرحتها بأعياده الوطنية.



وبين سالمين أهمية مثل تلك الفعاليات في إبراز وجه الكويت الحضاري ومدى حب دول العالم بأسره لهذه الديرة الإنسانية، متوجها بأسمى آيات التبريكات والتهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم وإلى ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى جموع الشعب الكويتي، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء الكويت بالصحة والبركات.



مشاركة سعودية من جانبه، أشار رئيس فريق شرقية بايكرز من المملكة العربية السعودية عدنان الكندي إلى أن فريقه دائما ما يحرص على مشاركة الكويت في جميع المناسبات، لافتا الى ان الفريق شارك في جميع النسخ الاربع السابقة من مسيرة «رايد في حب الكويت»، بالإضافة الى المشاركة في اليوم الكويتي العالمي للتبرع بالدم.



وأضاف أن فريق شرقية بايكرز هو أحد الفرق التابعة لشبكة بايكرز الدولية وهو فريق اجتماعي رياضي خيري يهدف الى تقديم رسالة هادفة بأن الدرجات النارية ليست مجرد هواية فحسب إنما هي وسيلة لمشاركة المجتمع في جميع مناسباته الاجتماعية والخيرية والعالمية أيضا، باعتبارهم أعضاء فاعلين وجزءا من تلك المجتمعات.



ولفت الى ان مشاركة الفريق كانت من خلال ٢٥ عضوا قدموا بدرجاتهم النارية من المملكة رغم برودة الطقس والاحوال الجوية لأنهم يضعون مشاركتهم في المسيرة وتهنئة الشعب الكويتي الشقيق ضمن أولوياتهم، متقدما بالتهنئة الى القيادة السياسية في الكويت والى جميع الكويتيين بهذه المناسبة العزيزة على جميع دول الخليج.



فريق كويت دراجونز في هذا السياق، حرص فريق كويت دراجونز على أن يكونوا أول المستقبلين لسفير الطفولة غانم المفتاح، حيث أعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم البالغة وحماستهم لانطلاق فعالية اليوم بحضور عدد كبير من فرق الدرجات النارية على مستوى الوطن العربي، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لفعالية اليوم التي تمثل رسالة حب وعرفان من اعضاء الفريق الى ديرتنا الغالية الكويت.



بدوره، قال عضو فريق كويت دراجونز خالد العنزي ان مسيرة «رايد في حب الكويت» رسالة حب واعتزاز لهذه الديرة التي تمثل لجميع الكويتيين الوطن والامن والامان، كما تمثل لابناء الوطن العربي الذين قطعوا المسافات من بلدانهم عبر الدرجات النارية أنها أرض الخير وجزء لا يتجزأ من وطننا العربي.



وفيما يتعلق باستقبال غانم المفتاح أوضح أن جميع ابناء الخليج يعتزون بهذا البطل الذي لم تعرقله إعاقته من الوصول إلى اهدافه، مشيرا الى ان المولى عز وجل قد وهب غانم المزيد من القوة والعزيمة والاصرار ليحفز جميع من حوله ويمنحهم الأمل والإيجابية.

شكر لداعمي «رايد في حب الكويت»

تقدم رئيس فريق كويت دراجونز للدرجات النارية أسامة سالمين بجزيل الشكر والتقدير إلى العديد من الجهات والأشخاص الداعمة لمسيرة «رايد في حب الكويت» وعلى رأسهم:

٭ الشيخ محمد خالد الجراح لدعمه المادي والمعنوي لمختلف الفعاليات الي ينظمها فريق كويت دراجونز.

٭ الشيخ دعيج الصباح على حضوره الكريم للحفل.

٭ كما توجه بالشكر والتقدير إلى متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية وإلى مديره عبدالعزيز الياسين والمستشار فؤاد ومدير التسويق علي حيدر.

٭ إلى جميع الفرق من مختلف دول الوطن العربي المشاركة في الفعالية.

٭ إلى رجال وزارة الداخلية على تعاونهم وتأمينهم لهذه الفعالية.