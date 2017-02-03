آلاء خليفة

زفت الوكيلة المساعدة لشؤون المعادلات والبعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان بشرى الى طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالموافقة غلى صرف مبالغ الاعانة الاجتماعية كاملة وستكون في حساباتهم الاسبوع المقبل.

وقالت السنان في تصريحات لـ «الأنباء» انها تواصلت مع الادارة المالية بوزارة التعليم العالي وتم انهاء كل الاجراءات المطلوبة مع وزارة المالية.

وكانت «الأنباء» في عددها الصادر 27 ديسمبر الماضي قد اشارت الى عدم تسلم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية للاعانة الاجتماعية منذ شهر سبتمبر الماضي واكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وأكدت مصادر ان الاعانة الاجتماعية لم تصرف حتى الآن ونحن على اعتاب شهر فبراير، موضحة انه لابد ان يصرف لكل طالب مبلغ 1200 دينار عن الشهور التي لم يتحصل فيها على الاعانة ولكن وزارة التعليم العالي لم تصرف إلا 400 دينار فقط، مستغربة من هذا التأخير غير المبرر.



وذكرت المصادر ان عددا من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية قاموا بإرسال رسالتهم الى وزارة التعليم العالي ووزير التربية ووزير التعليم العالي ولكن لم يصلهم رد حتى الآن، مستغربين من هذا التجاهل لحقوق الطلبة المالية والتي يفترض انها ليست منة من احد وانما قانون واجب التطبيق على الجميع.