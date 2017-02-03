الناجم: نفخر بجهود «الهلال الأحمر» لمحاربة الجفاف في القارة الأفريقية

وقّعت جمعية الهلال الأحمر مع منظمة أفريقيا للاغاثة في تنزانيا اتفاقية لتمويل حفر 16 بئرا لتوفير مياه الشرب العذبة لطلبة 16 مدرسة في مدينة دار السلام في اطار دعم مبادرة «بئر ماء لكل مدرسة» التي أطلقتها سفارة الكويت لدى تنزانيا.

وأشاد مدير المنظمة الخيرية التنزانية سامي العازب في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية بالدور الإنساني الكبير الذي تؤديه الكويت في دعم المشاريع التنموية والحيوية في تنزانيا وجميع دول القارة الأفريقية.

وقال ان الكويت ساهمت عبر مؤسساتها وجمعياتها الخيرية في مد يد العون الى المجتمعات الأقل نموا في تنزانيا ومعظم شعوب الدول القارة الأفريقية معربا عن تقديره وشكره لصاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد وللحكومة والشعب الكويتي.

واضاف ان الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع الهلال الأحمر تهدف الى تمويل حفر 16 بئرا دفعة واحدة لتوفير مياه الشرب العذبة والنظيفة لطلبة المدارس والسكان في اكثر المناطق حاجة للماء بمدينة دار السلام.

واعرب العازب عن تقديره للمبادرات الانسانية التي تطلقها سفارتنا في تنزانيا، مؤكدا انها تحقق صدى طيبا لدى تنزانيا حكومة وشعبا.

ولفت الى الدور «المهم» الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في اغاثة المحتاجين في تنزانيا ومختلف انحاء العالم، سائلا الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه، أعرب سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم عن فخره واعتزازه بالجهود «الحثيثة» التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمحاربة الجفاف في القارة الافريقية ولاسيما تنزانيا. واكد الناجم في بيان تلقته «كونا» اهمية المشاريع التي ستنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تنزانيا التي تعاني وغيرها من دول منطقة شرق أفريقيا من الجفاف وقلة المياه الجوفية وكذلك المواد الغذائية.

وقال ان منظمة افريقيا للاغاثة هي التي ستحفر آبار المياه بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي وتحت اشراف سفارة الكويت التي اطلقت مبادرتها استجابة لنداء من رئيس تنزانيا جون ماغوفولي طالب فيه بتقديم العون والمساعدة لعدة قطاعات في بلاده منها التعليم والصحة والخدمات العامة