أرض خيطان قد تستوعب أكثر من ١٣٠٠ وحدة

الناشي: لا توجد إضافة غير قانونية على قوائم الطلبات الإسكانية

عادل الشنان

أعلن مؤسس حملة «متى نسكن» الشبابية التطوعية مشعان الهاجري عن تنسيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع عدد من جهات الدولة المختلفة ذات الصلة بالمشاريع الاسكانية لإمكانية البدء بفتح باب التخصيص على مشروع جنوب عبدالله المبارك بعد شهر يونيو المقبل ضمن توزيعات السنة المالية المقبلة، جاء في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب اجتماعه مع وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات ياسر أبل صباح امس.



وأشاد الهاجري بحرص الوزير أبل على تطبيق القانون على الجميع سواسية وحسب مسطرة واحدة، وذلك من خلال رده على الاستفسار حول الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تغيرات في أرقام الطلبات الإسكانية حسب السنوات وتحديدا مقابل عام 1998 بهدف الحصول على تخصيص في مشروع خيطان الإسكاني المنتظر، مؤكدا ان الوزير ابل قال شفهيا «في جميع المشاريع الإسكانية لن يتم التخصيص لأي فرد إلا بعد تحديث بياناته واصطحاب المستندات اللازمة كاملة، ونحرص كل الحرص على ان يأخذ كل مواطن حقه وفق القانون وعدم تجاوز احد على احد نهائيا»، داحضا بذلك كل التشكيك والادعاء بالتلاعب بأرقام الطلبات، ومغلقا باب التلاعب بها ان وجد، مشيرا الى ان ارض خيطان قد تستوعب اكثر من 1300 وحدة سكنية وليس فقط 1200 كما تم الإعلان عنها.



وأثنى الهاجري على الدور الكبير الذي يتولاه الوزير ابل للقضاء على القضية الاسكانية وحلحلة ملفها، متأملا تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية على وجه السرعة وعبر قنوات مختلفة لضمان دوران عجلة الانجاز في اكثر من موقع بالاضافة الي اتباعه سياسة الباب المفتوح مع الشباب الكويتي والحملات التطوعية والاستماع لآرائهم ومناقشتهم في رؤيتهم وتطلعاتهم واعطاء ما يمكن انجازه منها اهتمامه.



من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي أن تكون هناك إضافات جديدة «غير قانونية» على قوائم الطلبات الإسكانية.

وأضاف الناشي في تصريح صحافي امس أن قوائم الطلبات الإسكانية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعية مختلفة من حيث إن التي تحمل تاريخ 8 يناير 2017 لم يضف عليها المشمولون بتقديم أولويات طلباتهم لاسيما من المعاقين أو الأيتام.



وأشار إلى أن القائمة الصادرة في 11 يناير هي الأكثر دقة من حيث شمولها لجميع الطلبات وأولوياتهم.

وأكد حرص المؤسسة على تطبيق المبدأ الرئيسي الذي من خلاله يتم التخصيص لأي مشروع إسكاني بحيث يتم توزيعه من خلال أولوية الطلب وتطبيق اللوائح والنظم الخاصة به.