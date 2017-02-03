٣ مليارات دينار لإنجاز ٢٨٢ مشروعاً تنموياً في خطة ٢٠١٦/٢٠١٧

4 مشروعات إستراتيجية تتعلق بالمجال الصحي بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار دينار

11 مشروعاً للتعليم العالي تكلفتها 2.7 مليار دينار

كريم طارق

أظهر تقرير المتابعة عن الأشهر التسعة الأولى من الخطة السنوية 2016 /2017، وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015 /2016-2019/ 2020، العديد من النتائج المتعلقة بنسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية منها، والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة الكويت في المؤشرات الدولية.

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن تفاصيل التقرير في مؤتمر صحافي حضره الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي، ومدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض ان تقرير المتابعة الثالث للخطة السنوية الحالية 2016 /2017 اشتمل على 5 فصول، يسبقها ملخص تنفيذي يعرض لأهم ما يحتويه، ثم عرضت الفصول الثلاثة الأولى نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاثة على التوالي، التنمية البشرية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الإدارية، ثم الفصل الرابع للوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، ثم الفصل الخامس لتطور مستويات الإنجاز والإنفاق على مشروعات خطتي 2015 /2016، 2016/ 2017، وينتهي التقرير بعرض لأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية. وكشف د.مهدي ان اجمالي مشروعات الخطة بلغ 282 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات أنفق منها ما نسبته 48.6% بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واشار الى ان اجمالي المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية 2016 /2017 بلغ 35 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 21.4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منه 2.2 مليار تكلفة السنة الحالية 2016/ 2017 وموزعة على 4 مشروعات استراتيجية تتعلق بالمجال الصحي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ مليار دينار و11 مشروعا للتعليم العالي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2.7 مليار دينار و9 مشروعات تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 11.4 مليار دينار و8 مشروعات تتعلق بالبنية التحتية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 5.7 مليارات دينار و3 مشروعات بيئية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 616 مليون دينار.

وأوضح د.مهدي ان نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بتكلفة تبلغ 877 مليون دينار منها 6 مشروعات تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بتكلفة تبلغ 463 الف دينار و8 مشروعات للتنمية العمرانية بتكلفة 404 ملايين دينار و24 مشروعا صحيا بتكلفة 162 مليون دينار و49 مشروعا للتعليم والتدريب بتكلفة 250 مليون دينار و28 مشروعا للأمن والعدالة بتكلفة 37 مليون دينار و24 مشروعا للرعاية والتنمية الاجتماعية بتكلفة 848 الف دينار و21 مشروعا لرعاية وتمكين المرأة والشباب بتكلفة 8 ملايين دينار و15 مشروعا للبيئة بتكلفة 3 ملايين و760 الف دينار و13 مشروعا في مجالات الثقافة والفن والاعلام بتكلفة تقارب 10 ملايين دينار.



وذكر د.مهدي ان اجمالي المشاريع التنموية في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بتكلفة بلغت 2 مليار و100 مليون دينار منها 37 مشروعا في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بتكلفة مليار و700 مليون دينار و31 مشروعا تتعلق بتطوير البنية التحتية بتكلفة تبلغ 400 مليون دينار و9 مشروعات تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5 ملايين و400 الف دينار، وحول معوقات تنفيذ المشروعات وفق تقرير المتابعة الثالث، كشف د.مهدي انها بلغت 594 معوقا تم التغلب على 48% منها واغلب تلك المعوقات إدارية بنسبة 27% ورقابية بنسبة 23%.



بدوره، تحدث الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي عن الهدف من المؤتمر الصحافي.