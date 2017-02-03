الإعلان عن الوظائف الشاغرة في أبريل

فرج ناصر

أكــد وزيـــر الأشغـــال م.عبدالرحمن المطوع حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الصحة من أجل تسهيل تفعيل أقسام مستشفى جابر الأحمد المختلفة بعد أن تم تسلم المستشفى من المقاول في شهر أكتوبر الماضي.



وقال المطوع في تصريح صحافي: ان هناك تنسيقا كاملا بين الأشغال وبين الصحة من أجل تسهيل الانتقال إلى المستشفى بكامل أقسامه، لافتا إلى أن مشروع «المستشفى» انتهى من عهدة المقاول منذ شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن المقاول سيظل مسؤولا عن المستشفى خلال فترة «الصيانة التعاقدية» لمدة سنتين من شهر أكتوبر 2016.



وتابع: تشاورنا مع مسؤولي وزارة الصحة، وقامت بتفعيل قسم الأسنان بمستشفى جابر، وهناك تعاون من أجل تفعيل باقي الأقسام الأخرى، مشددا على أن وزارة الأشغال العامة تسخر كافة إمكانياتها من أجل تفعيل عمل مستشفى جابر بالتنسيق مع الصحة.



من جهة أخرى، أصدرت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم عدة قرارات تثبيت وتدوير في عدد من القطاعات بالوزارة، حيث تم تثبيت أحمد المطيري مديرا للعلاقات العامة، وتثبيت م.منار وليد الناصر رئيس قسم بإدارة العقود بإدارة التصميم في قطاع الهندسة الصحية، ونقل مدير إدارة صيانة طرق محافظة الجهراء م.عبدالغزيز الصباح للعمل مديرا لصيانة الطرق والشبكات في محافظة العاصمة، ونقل مدير ادارة تنفيذ الطرق عبدالله الرشيدي للعمل بوظيفة مدير لإدارة صيانة الطرق والشبكات بالجهراء.

وكشف مصدر مسؤول عن أن الوزارة ستعلن عن الوظائف الشاغرة خلال أبريل القادم لعدد 20 وظيفة موزعة على جميع القطاعات وكذلك تثبيت الموظفين المنتدبين الذين استكملوا المدة القانونية لهم، وذلك لعدد 25 وظيفة إشرافية.