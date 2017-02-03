نتمسك بحقوقنا المقررة وفق الأحكام القضائية النهائية

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف الأعمال العاجلة براك الصبيح في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت يجب ان نوضح الحقائق لجموع المزارعين بالكويت بعد صدور حكم لصالحنا في 23 مايو 2015 في الطعنين رقم 1052 و1055 لسنة 2015 تمييز مدني 1 والقاضي ببطلان الجمعيات العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين اعتبارا من الجمعية العمومية المنعقدة في الثاني من مايو عام ٢٠١٣ وحتى آخر انتخابات أجريت في عام 2015 وتم استخراج الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام والتي تلزم الجميع بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح الصبيح وفي تاريخ الثالث من أكتوبر عام 2016 أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة شهادة رسمية لمن يهمه الأمر بأسماء مجلس إدارة الاتحاد لتصريف الأعمال على أن تكون مهمة المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد تنفيذا للحكم الصادر لصالحنا من محكمة التميز وبتاريخ 29 نوفمبر 216 قام مجلس تصريف الأعمال تنفيذا للحكم والشهادة الصادرة عن وزارة الشؤون بالإعلان بجريدتين محليتين عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأحد المقبل الخامس من شهر فبراير الجاري في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت في منطقة ميدان حولي.

واختتم الصبيح حديثه في المؤتمر الصحافي بقوله نؤكد للاخوة المزارعين ان الجمعية العمومية غير العادية التي دعا اليها مجلس إدارة تصريف الأعمال ستنعقد بموعدها المقرر يوم الأحد ٥/٢/٢٠١٧ بمقر الاتحاد العام لعمال الكويت من الساعة الرابعة عصرا الى الثامنة مساء ونؤكد للجميع أننا نتمسك بحقنا المقرر بموجب الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالحنا وسنسلك كل الطرق القانونية إحقاقا للحق وإعلاء لصحيح القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية التي توجب على الجميع احترامها وتنفيذها والتي أصبحت عنوانا للحقيقة كونها صادرة باسم صاحب السمو الامير.