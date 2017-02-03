أشادت مسؤولة في منظمة الهجرة الدولية أمس بحرص الكويت والتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق العمالة الوافدة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يؤديه مركز ايواء العمالة الوافدة في هذا الصدد.

وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي إن هذه الإشادة جاءت على لسان ممثلة المنظمة د.بانام دافان خلال زيارتها والوفد المرافق لها عقب اجتماع بين الجانبين سبقه زيارة الوفد لمركز العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ.

وأوضح المطوطح أن زيارة المركز تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتطوير مركز ايواء العمالة الوافدة والارتقاء بمستوى العاملين فيه بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف ان دافان عرضت خلال الزيارة مجموعة من الافكار التي «من شأنها تطوير المركز» مبينا انها اشادت بالدور الكبير الذي يؤديه المركز تجاه النزيلات المستفيدات من الخدمات التي يقدمها فضلا عن حرص الكويت على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

يذكر ان من ضمن برامج التطوير التي تنفذها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مشروع تطوير قواعد البيانات الخاصة بنزيلات مركز (ايواء العمالة) فضلا عن الدورات التدريبية للعاملين بالهيئة والهادفة لرفع قدراتهم في مجال ادارة مراكز الايواء وفق المعايير الدولية.