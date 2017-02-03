م. عبدالعزيز الإبراهيم وعبدالملك الغربللي وسامي الرشيد أعضاء في «الأعلى للبترول»

1.3 مليار للأجيال القادمة في الميزانية

مريم بندق

نفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما يتردد عن استقالة الحكومة.

وردا على سؤال حول مصير وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قالت المصادر: ان الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الاثنين المقبل ستوجه للوزير الحمود.

وأوضحت المصادر ان المجلس سيستمع إلى رغبة الوزير سواء في الاستمرار وفي هذه الحالة ستسانده الحكومة بكل قوة، مشددة على ان الحكومة لا تتخلى عن وزرائها كما يتردد - مثنية على الشيخ سلمان الحمود المشهود له بالخلق الرفيع - مستدركة: اما في حال رغبته في الاستقالة فإن المجلس سيرفعها للقيادة السياسية.

واستطردت: في حالة قبول الاستقالة فلدى المجلس مرسوم معمول به للإنابات الوزارية ينص على أنه «يتولى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أعمال وزير الاعلام، ويتولى وزير التجارة والصناعة أعمال وزير الدولة لشؤون الشباب».

وكشفت المصادر انه بناء على اقتراح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق تم صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الأسبق م.عبدالعزيز الإبراهيم عضوا في المجلس الأعلى للبترول، مستدركة انه سبق ذلك صدور مرسومين بتعيين عبدالملك الغربللي وسامي الرشيد عضوين ايضا في المجلس.

هذا، وقالت مصادر مطلعة ان المجلس سيعتمد في جلسته ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة للعام المالي 2017/2018 بصفة نهائية بعد ان اعتمدها بصفة مبدئية.

وردا على سؤال حول المبلغ المعتمد في ميزانية 2017/2018 لصندوق الأجيال القادمة، أجابت المصادر بأنه ١٫٣٣ مليار دينار.

وأكدت مصادر مالية انه لا تعليمات لدينا بالتراجع عن زيادة البنزين، مؤكدة صحة وقانونية الاجراءات الصادرة برفع أسعار البنزين.