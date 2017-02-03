قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: إن رياح اليوم (الجمعة) شمالية غربية نشطة تتراوح سرعتها بين 40 و50كم/ ساعة، وهي رياح باردة جدا تتسبب في انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث من المحتمل ان تصل درجات الحرارة الى ما دون الصفر في ساعات الصباح الاولى، وخصوصا في مناطق البر، كما يظهر الصقيع في الليل، وستستمر حالة البرودة في الجو لمدة 5 أيام، ولكن أشدها برودة هو اليوم الجمعة.

وأضاف: تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوما بعد يوم، وتكون في يوم الاربعاء المقبل بمعدل 9 درجات مئوية، ويرجع ذلك الى سيطرة مرتفع جوي على منطقة الجزيرة العربية الذي تتراوح قوته بين 1024 و1030 مليبار، حيث يؤدي هذا المرتفع الى هدوء في قوة الرياح، وتنخفض سرعة الرياح الي 10- 15كم/ ساعة، وهذه الرياح ستكون قوتها هذه الايام في منطقة عمان على السواحل المطلة على بحر العرب او المحيط الهندي، وكذلك سواحل الامارات العربية المتحدة المطلة على الخليج، وسواحل بحر العرب، حيث ستزيد سرعتها على 60 كم/ ساعة.

وأشار الى اننا الآن في نوء البلدة الذي يقول للبرد «اهدى أهدى» الذي ينتهي في يوم 10 فبراير من كل عام، وهو جزء من برد البطين، علما بأن اليوم يبدأ الماء الجريان مرة أخرى في أعواد الشجر، وهذا مؤشر على ان البرد سيبدأ في الانكسار بعد ايام قليلة.

من جانبه، رجح خبير التنبؤات الجوية والبيئية جمال ابراهيم ان تنكسر موجة البرد التي تأثرت بها البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشيرا الى ان هناك تحسنا ملموسا في درجات الحرارة العظمى بدءا من يوم غد السبت، وباستطاعة محبي البحر الخروج والاستمتاع، محذرا في الوقت ذاته من استخدام الدوة في الاماكن المغلقة.

وقال ابراهيم لـ «الأنباء»: اليوم درجة الحرارة العظمى المتوقعة 11 درجة والصغرى درجتان، وفي المطار والبر ما دون الصفر مع رياح شمالية غربية قد تكون مثيرة للغبار ويوم السبت العظمى 15 والصغرى 3 درجات مع رياح شمالية غربية خفيفة.