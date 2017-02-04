بعد النجاح الذي حققه برنامج "حديث الخليج" على مدار الأعوام السابقة، تطلق قناة "الحرة" الموسم الجديد من البرنامج بحلة جديدة مع الاعلامية السعودية سكينة المشيخص، لما له من أهمية بالغة لأهل الخليج ودوله.



يناقش البرنامج قضايا الخليج في السياسة والاجتماع بالإضافة إلى قضايا المرأة ومسائل مثل الأقليات الدينية والعرقية والتسامح الديني والتطرف معاً. كما يفرد البرنامج مساحة للنساء سواء في مسألة النقص في التمثيل السياسي أم في مسألة حجم مساهمة النساء الخليجيات في القوة الاقتصادية لدول الخليج العربي. وتتناول كل حلقة من البرنامج موضوعين رئيسيين مختلفين، بالإضافة إلى فقرة تفاعلية خاصة تستعرض أبرز التعليقات والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للبرنامج مثل تويتر، فايسبوك، وسنابشات، وغيرها. ويستضيف البرنامج ضيوفاً في استديو "الحرة" في دبي بالإضافة إلى مشاركة آخرين عبر الستالايت وسكايب.



وفي حلقاته الأولى، يناقش برنامج "حديث الخليج" الجدل المستمر حول السماح بإنشاء دور عرض سينمائية في السعودية، الدعوات الشبابية إلى التغيير والانفتاح، والمطالبات بفرض رسوم على المقيمين في الكويت.



يُعرض "حديث الخليج" يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش

تبث قناة "الحرة" عبر قمري "عرب سات" و "نايل سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN إدارتها. MBN مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من مجلس أمناء البث الإذاعي والتلفزيوني الأميركي BBG وهو وكالة فيدرالية مستقلة. يحافظ هذا المجلس على استقلالية عمل الشبكة.