أسامة أبو السعود

أعـلـن مـديـر إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندبا مرزوق الهيت عن اتمام الإدارة كافة الاستعدادات لبدء الدراسة استقبال الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الثاني في مراكز دور القرآن الكريم المنتشرة في مختلف مناطق الكويت والتي تجاوز عددها 100 مركز وأصبحت قريبة من كل بيت، مشيرا إلى أن فترة التسجيل للراغبين ستبدأ اعتبارا من الأحد 5 الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 19 فبراير الجاري.

وقال الهيت في تصريح صحافي ان إدارة الدراسات الإسلامية أعدت تصورا متكاملا لمنهجية الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، التي تعتمد على محورين أساسين: أولاهما هو توفير كافة مستلزمات الدراسة لكافة دارسي ودارسات علوم القرآن الكريم، والمحور الثاني يتمثل في تكريم المميزين في حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم تشجيعا لهم على الاستمرار في جدهم واجتهادهم، وجعلهم قدوة لباقي زملائهم، لافتا إلى ان هذا التشجيع يأتي من خلال دعم ومساندة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشيرا إلى انه سيتم رصد مبالغ مالية كمكافآت تقديرية للأوائل في حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم وذلك بصفة سنوية ومستمرة، حيث ستقدم لهم عند نهاية الفصل الدراسي.

وأشار الهيت إلى أن إدارة الدراسات الإسلامية لم تغفل أيضا عن باقي الجوانب الترفيهية والثقافية، فهي تنظم دورات رياضية ومسابقات ترفيهية ودينية ويتم رصد العديد من الجوائز لها، حتى يمكن ربط الدراسة الدينية بمختلف الجوانب الحياتية، وتساعد الدارسين والدارسات على قضاء أوقات الدراسة بشكل مميز.

وبين الهيت انه يتعين على الراغبين في التسجيل إحضار صورة البطاقة الشخصية مع عدد 2 صورة شخصية وصورة عن آخر مؤهل دراسي حاصل عليه المتقدم، مضيفا انه يشترط في الراغبين بالتسجيل أن يكونوا تجاوزا سن الخامسة عشرة فما فوق.

وأهاب الهيت بالجميع المبادرة إلى التسجيل والاستفادة من العلوم الشرعية التي تقدمها المراكز وحفظ أجزاء من القرآن الكريم بالإضافة إلى باقي العلوم الميسرة، مشيرا إلى انه يمكن الاستفسار عن جميع البيانات من خلال الاتصال على الرقم 1865555، او الرجوع إلى الموقع الالكتروني لإدارة الدراسات الإسلامية على شبكة الإنترنت

www.douralquran.com