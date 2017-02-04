أعلن مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب عن توزيع وسائل التدفئة للاجئين السوريين بعرسال استفاد منها عدد 43265 شخصا، وبهذا تعد النجاة الخيرية أول جمعية كويتية تقدم الدعم بشكل عام للاجئين والذي بدوره يعكس السرعة والمبادرة في إغاثة الملهوفين ونجدة المكروبين.

وقال السحيب في تصريح صحافي لكونا: تابعنا موجات الصقيع التي تعرض لها اللاجئين بعرسال وعلى الفور قامت الجمعية بالتواصل مع شركاء الميدان من الجمعيات الرسمية العاملة هناك على الأرض، وقمنا بتوزيع الديزل على العوائل وكان نصيب العائلة 20 ليترا تقريبا وتم توثيق المساعدات ونشرها بحسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: تعيش عشرات الأف من الأسر في عرسال اللاجئين بين مطرقة الظروف المناخية شديدة البرودة وبين سندان قلة ذات اليد وعدم توافر فرص العمل وانتشار الأمراض وعدم توافر البنية التحتية وغياب تام لمؤسسات التعليم مما ينذر بانتشار الجهل والأمية بين الأجيال القادمة، علاوة على عدم توافر الأدوية خاصة لشريحة كبار السن واصحاب الأمراض الشديدة والأطفال، هذا غيض من فيض من معاناة اللاجئين السوريين في دول اللجوء. وثمن السحيب الدعم والتعاون والتآزر الذي حظيت به الجمعية من أهل الخير محسني الكويت الذين هبوا لنجدة اللاجئين بعرسال بفزعة كويتية والتي عكست خير أهل الكويت وتميز جمعياتها ومؤسساتها بالسرعة والمبادرة لإغاثة المنكوبين ودعم المعوزين ومساندتهم.

واختتم السحيب بحثّ المحسنين وأهل الخير على دعم قضية اللاجئين ومساندتهم فلقد بلغت اعدادهم بالملايين ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم.