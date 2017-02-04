دارين العلي

أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة محمد الفريج، أن استراتيجية المياه التي أقرت من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين ستكون استرشادية لمدة ثلاث سنوات، حيث أوضحت الإستراتيجية رؤيتها أنه بحلول عام 2035 سوف تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أسست قطاعا للمياه مستداما وفعالا وعادلا وآمنا يسهم في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية المستدامة.

وأفاد الفريج بأن اجتماعا قد عقد للجنة الموارد المائية في الرياض خلال الفترة من 30 يناير 2017 ولمدة يومين تضمن تصورا أوليا لآلية متابعة الاستراتيجية، وقد شارك فيه ممثلون عن اللجنة من دول المجلس بمشاركة الأمانة العامة لدول المجلس وبرئاسة مملكة البحرين. وأوضح الفريج أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة مجالات أساسية يتضمن المجال الأول تنمية واستدامة موارد المياه والثاني استخدام موارد المياه بكفاءة وعدالة، والثالث تعزيز آمن لإمدادات المياه البلدية، والرابع الحوكمة الفاعلة والتوعية، والخامس الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية. كما تتضمن الاستراتيجية خطة تنفيذية و85 مؤشرا زمنيا لقياس مدى تحقق أهداف وسياسة الإستراتيجية.

كما ناقشت لجنة الموارد المائية أيضا قوانين المياه الاسترشادية وصياغتها في قانون شامل تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة.