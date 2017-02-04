تمر اليوم الذكرى الستون على إزالة السور الثالث في الكويت الذي تم بناؤه عام 1920 لغرض حماية المدينة حينها وامتد حولها وبلغ طوله سبعة كيلومترات بارتفاع أربعة أمتار وسماكة ثلاثة أمتار ويتكون من أربع بوابات وأضيفت إليه بوابة خامسة لاحقا. وفي عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح صدر قرار من مجلس الوزراء بهدم هذا السور في الرابع من فبراير عام 1957 والإبقاء على بواباته الخمس وتم استبداله بما يعرف الآن بحدائق السور.

وللعلم شيدت حول مدينة الكويت خلال تاريخها ثلاثة أسوار من الطين، الأول بني في عهد الشيخ عبدالله بن صباح الصباح عام 1760 والثاني عام 1814 والثالث كما ذكرنا عام 1920 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح وكان تشييد هذه الأسوار لأغراض دفاعية وبقيت حاليا بعض آثارها الدالة على تلك الحقب التاريخية.