نفذت الكويت من خلال قنصليتها العامة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الجمعة أوسع حملة لتأمين وسائل تدفئة للنازحين العراقيين المقيمين في مخيمات شمال العراق تضمنت 10200 مدفأة نفطية وستة آلاف بطانية.

وقال القنصل العام في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» انه «مع تزايد موجة البرد وسقوط الثلوج في كردستان العراق واستجابة لاحتياجات النازحين العراقيين الإنسانية نظمنا حملة موسعة لسد احتياجات النازحين العراقيين من مستلزمات التدفئة مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة».

وأضاف انه «تم توزيع ما لا يقل عن 3800 مدفأة في اربعة مخيمات بمنطقة عربت شملت جميع العوائل المقيمة فيها».

وأشار الكندري الذي اشرف على توزيع المدافئ النفطية في مخيم عربت جنوب مدينة السليمانية الى ان مدينة كركوك شهدت الخميس توزيع 3412 مدفأة نفطية على اربعة مخيمات فيما تم خلال اليومين الماضيين توزيع 3000 مدفأة و6000 بطانية على النازحين العراقيين من مدينة الموصل والمقيمين في مدينة اربيل.

واكد نجاح عمليات التوزيع التي تجاوز عدد المستفيدين منها 60 الف شخص، مبينا ان التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتغطية الاحتياجات الأخرى لهذه المخيمات.

وأوضح الكندري ان هذه الحملة والحملات السابقة والمستقبلية نابعة من المبادرة الإنسانية النبيلة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الذي يحرص دوما على السعي من اجل تخفيف معاناة النازحين العراقيين.

وذكـــر ان الحمـلــة الإنسانية للكويت تجاه الشعب العراقي التي تحمل شعار «الكويت بجانبكم» ستستمر لتلبية جميع متطلبات النازحين وسد احتياجاتهم اينما وجدوا.

بدوره، أعرب مسؤول مكتب السليمانية بمؤسسة البارزاني الخيرية سوران خلف في تصريح لـ «كونا» عن شكره للكويت على هذه اللفتة الكريمة بتوفير وسائل التدفئة في هذا الجو.

واكد ان النازحين كانوا بأمس الحاجة الى تلك المساعدات، داعيا الكويت الى «الاستمرار في توزيع المساعدات خصوصا المواد الغذائية».