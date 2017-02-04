القاهرة ـ هناء السيد

كرمت منظمة الوحدة العربية الأفريقية لمكافحة الإرهاب والاغاثة وحقوق الإنسان بالقاهرة الشيخة نوال الحمود الصباح رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير ورئيس لجنة المرأة بالمنظمة وسفير السلام ومكافحة الإرهاب محمد المديريس في الاحتفال الذي اقامته المنظمة حول دور الإعلام التربوي والفنون في مكافحة الإرهاب ونشر الأفكار الإيجابية في عقول الشباب لتكريم الرموز التي أسهمت خلال رسالتها في مكافحة الإرهاب.

حضر الاحتفال رئيس المنظمة قبطان د. محمود المحمود من مملكة البحرين، والأمين العام للمنظمة سفير السلام ومكافحة الإرهاب محمد المديرس. وعدد من الوزراء والديبلوماسيين واعضاء مجلس النواب المصري.

وقالت الشيخة نوال الحمود ان تكريمها يعد تكريما لوطنها الكويت ولكل سيدة عربية.

وأكدت ان الكويت ترفض الإرهاب بكل أشكاله وأساليبه وشددت على أهمية دور الأسرة في التوعية وخاصة النشء، وطالبت بغرس قيم الوطنية والانتماء وحب الوطن والدفاع عنه منذ الصغر، وثمنت دور وزارة الإعلام بالكويت ورسالتها من خلال برامج الشباب والتوعية المستمرة ومعالجة القضايا الشبابية بحكمة وشفافية.

من جانبه، ثمن الأمين العام للمنظمة سفير السلام ومكافحة الإرهاب محمد المديريس دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحاربتهما للإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف الذي افسد عقول الشباب. وشدد على دور الأسرة وأهميته، خاصة انها تربي أجيالا تصنع المستقبل، كما شدد على بر الوالدين، ما يعيد شبابنا الى الطريق الصحيح خاصة الذين انساقوا وراء الأفكار المتطرفة، وبالتالي للحد من التفجيرات التي يقدمون عليها.

وأعلن عن قيام المنظمة خلال الفترة القادمة بعقد ورش عمل ومؤتمرات للتوعية وغرس قيم المواطنة وأفكار وتعاليم الإسلام السمحة التي ترفض قتل الأبرياء والأطفال والنساء، بل ترفض كل ما يحدث من إرهاب وتطرف.