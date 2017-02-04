تعديل القانون سيضمن المنافسة الجادة بين التعاونيات

محمد راتب

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو عن تحركات جادة من اعضاء في مجلس الامة لطرح تعديل قانون التعاون بما يتوافق مع الرؤية المنصفة لجميع الاطراف، ومنح العمل التعاوني مساحة اكبر واوسع للتحرك اجتماعيا وتقديم ارقى الخدمات لعموم المستهلكين.

واشار الى اننا حرصنا على ايصال الصورة الصحيحة والاسباب التي تجعل من تعديل القانون امرا في غاية الاهمية، بالاضافة الى جعل العلاقة بين التعاونيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة على ايقاع متوازن، لا مجال فيه للهيمنة او السيطرة والالزام دون مشورة اصحاب الاختصاص.

وذكر الشبو أن تعديل القانون سيضمن المنافسة الجادة بين الجمعيات التعاونية وسيرفع الاعباء الظالمة عن كاهل رئيس مجلس الادارة من خلال تسجيل المخالفات باسمه، الامر الذي سيعيد للعمل التعاوني بريقه من جديد، ويعزز من الملاءة المالية للجمعيات التعاونية، وسيكون عهدا جديدا من الارباح والانجازات.

واعرب الشبو عن تقديره وشكره لكل من النواب مرزوق الخليفة ود.خليل ابل ود.عادل الدمخي ود.محمد المطيري ود.مبارك الحجرف ويوسف الفضالة على حضور اجتماع اتحاد الجمعيات التعاونية وتبنيهم لقضايا العمل التعاوني واصرارهم على اخراجه بصورة مشرقة الى بر الامان.

كما اثنى د.الشبو على تجاوب جميع اعضاء مجلس الامة مع مطالب التعاونيين، آملا في ان يجري فتح الملف في القريب العاجل، وعدم التأجيل، فالمحافظة على العمل التعاوني يستدعي المسارعة للتعديل، ووضع النقاط على الحروف.