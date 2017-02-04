العائلات تفترش الأرض بجانب أسوار المزارع.. بلا حماية دعا المزارع راكان بن حثلين الى تعزيز ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتقوم بدورها على اكمل وجه فيما يتعلق بتنمية الثروة الزراعية بمختلف قطاعاتها: النباتية والحيوانية والدجينة والسمكية، وقال لـ «الأنباء»: دعا المزارع راكان بن حثلين الى تعزيز ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتقوم بدورها على اكمل وجه فيما يتعلق بتنمية الثروة الزراعية بمختلف قطاعاتها: النباتية والحيوانية والدجينة والسمكية، وقال لـ «الأنباء»:

ان المناطق الزراعية بوجه عام ومنطقة الوفرة بوجه خاص صارت وجهة آلاف المواطنين طوال فصلي الشتاء والربيع، نظرا لما تزخر به من خضرة بديعة وانتاج زراعي متنوع وغزير، ومع هذا فإنها مازالت بلا حدائق عامة وتستريح فيها العائلات الكويتية المحبة للخضرة النضرة والطازجة ومن دون استراحات اهلية يجدد فيها المسافر من والى الوفرة البعيدة نفسه قليلا، وبسؤالنا علمنا ان الاسباب التي تحول دون اقامة المرافق العامة في منطقة الوفرة الزراعية عديدة ابرزها عدم توفر ميزانية لدى هيئة الزراعة لانشاء الحدائق العامة في المناطق الزراعية اسوة بما يحدث في المناطق السكنية،





فلماذا لا يصوغ المشرع الكويتي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الاتفاق مع شركات القطاع الاهلي او الخاص في اقامة المشاريع الحيوية لرواد الوفرة ومحبي خضرتها النضرة؟

بل ولماذا لا يخول القانون لهيئة الزراعة استثمار بعض الاراضي في المناطق الزراعية لادارتها بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالتعاون مع المزارعين والمستثمرين الكويتيين- شركات او افراد- في افتتاح الحدائق والمتنزهات والاستراحات والاسواق المركزية لتوفير المواد الاستهلاكية والصحية؟

تماما كما يخول القانون للهيئة العامة للصناعة استثمار مواقعها الممنوحة من الدولة لتعزيز ميزانيتها كما يخدم الصالح العام والناس كلهم.





وقال: الوفرة الآن غير الوفرة قديما، فهي منطقة سكنية زراعية ونريدها استثمارية تجارية ايضا لتوفير المستلزمات الحياتية لسكان الوفرة والمجاورين لها، مؤكدين ان جمعية الوفرة التعاونية لم تعد قادرة وحدها على توفير هذه المستلزمات لسكان الوفرة والمجاورين لها، ومن الاهمية بمكان اشراك القطاع التجاري والاستثماري الكويتي الخاص والاهلي لهذه الجمعية التعاونية، فالوفرة مثلها مثل اي منطقة كويتية اخرى، فلم يقتصر تقديم المواد الاستهلاكية على جمعيتها فقط في حين ان الشركات الكويتية والمراكز التسويقية النموذجية تعمل بذات المنطقة التي تعمل بها جمعيات كيفان والفحيحيل والسالمية وضاحية عبدالله السالم والدعية والاحمدي والشامية والروضتين وحولي والجابرية والرابية وغيرها الكثير.

واضاف بن حثلين: هيئة الزراعة يمكنها ان تقوم بجهود اكبر وافضل في تنمية الثروة الزراعية وتطويرها في الكويت بل وفي خدمة الاقتصاد الوطني من خلال السماح لها باستثمار الحدائق العامة المقامة فعليا في المناطق السكنية ومن خلال اقامة الحدائق والمتنزهات في المناطق الزراعية، وطالما الشيء بالشيء يُذكر فإننا ندعو ـ والكلام لـ «بن حثلين» ـ الى تخصيص ميزانية جيدة لهيئة الزراعة لتعود كما كانت الى تقديم خدمات جيدة في مجال الوقاية والمكافحة للحشرات والآفات والامراض الزراعية وفي مجال مكافحة الكلاب الضالة والمفترسة في المناطق الزراعية، فالامر جدا خطير، والعديد من الآفات الحشرية تفتك بمزروعاتنا وخصوصا مزروعاتنا من النخيل الباسق وهيئة الزراعة ـ كما فهمنا ـ مقصرة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بسبب نقص الميزانية المخصصة لها من قبل وزارة المالية، لتقليص المصروفات والنفقات للدولة، فهل هذا مجد ونحن نشتغل في مجال الانتاج الزراعي والامن الغذائي؟ بالطبع لا.

ومن دلائل تراجع الاهتمام بالقطاع الزراعي في الكويت كما ارى مرور اكثر من سنة من دون تعيين مجلس ادارة يدير هيئة الزراعة، وفي التشكيل الحكومي الاخير لم يحدد مجلس الوزراء حتى الآن وزيرا منه ليكون مسؤولا عنها امام مجلسي الوزراء والامة، فلماذا يحدث هذا وذاك؟

وعلام يدل استمرارهما رغم كل الدعوات بتشكيل مجلس ادارة كفء ونزيه ومستقل وجريء يشارك مديرها العام ونوابه ومدراء هيئة الزراعة مساعيهم الحثيثة من اجل تحقيق جزء من الامن الغذائي المنشود في الكويت وتجميلها وتزيينها بالخضرة الجميلة الدائمة؟

يدعو لصيانة طرق الوفرة وتجميل دواراتها القديمة

المختار التويم: مطلوب فروع استهلاكية في جميع قطع الوفرة

جدد مختار منطقة الوفرة محمد التويم الدواي دعوته الى صيانة طرق الوفرة باستمرار من قبل وزارة الاشغال العامة، نظرا لما تسببه بعض الحفر المتناثرة على هذه الطرق من مشاكل بل ومخاطر مرورية تكون مفجعة أحيانا.. يذهب ضحيتها أناس عزيزون علينا وعلى أهليهم.

وقال أبو فيصل: إن من الأهمية بمكان إصلاح كل طرق الوفرة الداخلية والطرق المؤدية إليها ومنها تجميل بعض دواراتها المهملة وخصوصا الدوار القديم القريب من مطافئ الوفرة، معتبرا الوفرة الآن وجهة الكثير من سكان الكويت الباحثين عن البر والانطلاق والخضرة والإنتاج الطازج.. وقال: إنها تتحول إلى منطقة سكنية حدودية والخير مقبل فيها إذ ينتظر إقامة العديد من المشاريع الحيوية فيها بعد حوالي سنة ومن ضمنها المدارس والمستشفى والأسواق.. فخدمات الدولة من حسن إلى أحسن هناك بيد أن على إدارة جمعية الوفرة التعاونية ان تطور من ادائها وتفتح المزيد من أفرعها في مناطق الوفرة وحبذا لو قامت الدولة بالسماح للقطاع الخاص والأهلي بتقديم الخدمات لسكان الوفرة ومزارعيها وعمالها المتزايدين، فالازدحام وخصوصا في مركز سوق الوفرة الرئيسي شديد والمشتري منه ينتظر وقتا طويلا كي يدفع ثمن مشترياته، ناهيك عن حصر معظم خدمات المستهلكين في مكان واحد وسط شارع محمد الجلال السهلي. ولفت مختار الوفرة الانتباه الى خطورة ما يفعله بعض الشباب المستهتر على بعض شوارع الوفرة من تخصيص أو تشفيط بسياراتهم المتهالكة البالية.. وفي بعض الأحيان يتجمعون في مكان واحد من الوفرة ليستعرضوا مهارات زائفة في سيارات قديمة معرضين أنفسهم والمارة إلى أخطار ومخاطر جسيمة، الأمر الذي يلزم تسيير دوريات الشرطة والمرور في المنطقة ليل نهار لمنع أو الحد من تلك المخاطر ان لم يكن توقفها نهائيا.

الإبل.. حيوان الصحراء

خلقت الإبل من جمال ونياق للصحراء.. أو خلقت للصحراء.. نظرا للعديد من صفاتها التي تنفرد بها عن سائر الحيوانات الأخرى وابرزها:

٭ قدرتها العالية على تحمل الظروف الصحراوية القاسية وبالتالي تحمل الجوع والعطش لفترة طويلة.

٭ وفرة عطائها من الحليب واللحم.. والبدوي يفضلها لإعالة عائلته واطعامها حتى على الخيول.

٭ يمكن للإبل ان تعيش حرة في المراعي تقتات من نباتات الصحراء ويمكن ان تعيش في حظائر واسعة.

٭ للإبل قدرة على استخلاص الماء من النباتات الصحراوية والاستفادة منها مهما كانت قليلة وجافة.

٭ تتمتع الإبل بقدرة على تغيير الظروف البيئية التي تعيش فيها فهي لا تحتاج الى مظلات أو حظائر مزودة بماء وعلف مستمرين كما هي الحال مع الأبقار المدرة للحليب والمعطاءة للحوم.

الزراعي علي سعود المطرودالزراعيون الأوائل

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

الحملات الأمنية والمرورية.. مستمرة في الوفرة

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن رجال مرور الأحمدي يتصدون باستمرار لردع المخالفين وضبط المتجاوزين في منطقة الوفرة الزراعية، وذلك بتنفيذ عدة حملات أمنية ومرورية في أنحاء منطقة الوفرة.. وخصوصاً أعمال الاستهتار والرعونة من قبل عدد من الشباب هناك، لتحقيق الانضباط المروري على جميع طرق وقطع الوفرة في أقصى جنوب البلاد.

جاء ذلك تفاعلا مع ما نشرته صفحة «الأنباء الزراعية» يوم 24/1/2017 تحت عنوان مجرد سؤال.. لرجال مرور الداخلية.

وفي حملة أمنية مرورية واحدة مؤخرا، تم ضبط 25 مركبة رياضية تستخدم في إجراء السباقات المحظورة وعمليات الاستهتار والرعونة في قيادة السيارات وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن حملات وزارة الداخلية الأمنية والمرورية ستستمر وبتصاعد لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية وردع المستهترين وإقرار الأمن المروري والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين جميعا.

الحوادث المفجعة.. في شوارع الوفرة

كلما زرنا منطقة الوفرة الزراعية.. فجعنا برؤية حادث مروري لسيارة صغيرة أو كبيرة على طرقها، الأمر الذي يبين بجلاء أهمية تدخل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة، فلابد من وجود خلل أو أكثر وراء هذا الكم المخيف من الحوادث المرورية، وبالتالي لا بدّ من إيجاد الحلول التي تحول دون هذه الحوادث المؤلمة والمؤذية والقاتلة.. أو تحدّ منها على الأقل، مذكرين بأن الوفرة الآن وحتى شهر يونيو المقبل تغصّ بالسيارات ليل نهار سواء سيارات مزارعها أو زوارها المتزايدين، متسائلين عن الدوارات بدلا من التقاطعات وعن الإشارات المرورية او الخطوط الارضية المضاءة ولاسيما ليلا.

دعوة.. لوزارة الأشغال العامة

دعوة لإيصال المياه المعالجة رباعيا الى كل مزرعة مرخصة من مزارع منطقة الوفرة الزراعية أسوة بما هو حادث في منطقة العبدلي الزراعية، فالماء عصب الزراعة ومن الصعب استمرار مزارعي الوفرة على جلب المياه عبر التناكر الثقيلة والمكلفة من محطات المياه العذبة، فهذه المياه غالية الثمن والتناكر تكسر الطرق وتحدث حفرا عليها.

وعلى من أفشل مشروع إيصال المياه المعالجة إلى الوفرة أن يصلح ما أفسده وأموال الدولة لا ولن تضيع سدى!