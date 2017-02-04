سالمين: المشاركون في المسيرة قطعوا مسافات شاسعة على دراجاتهم حباً في الكويت

الجراح: فرق البايكرز العربية حريصة دائماً على مشاركة دولنا الاحتفالات في كل المناسبات

دعيج الصباح: نتمنى تنظيم مثل هذه الفعاليات على مدار العام

كريم طارق

وسط أجواء احتفالية انطلقت صباح أمس الجمعة فعاليات مسيرة «رايد في حب الكويت» التي نظمها فريق «كويت دراجونز» بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ محمد خالد الجراح وحضور الشيخ دعيج الصباح ومشاركة أكثر من 2000 دراجة نارية و600 سيارة كلاسيكية تحت إشراف نخبة من قائدي الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث شهدت الفعاليات جملة من الأنشطة الترفيهية والعروض الرائعة التي بدأت في الساعة 10 صباحا بتجمع أعضاء الفرق المشاركة في المسيرة، لتنطلق أولى الفعاليات بمسيرة بدأت من شارع الخليج وبالتحديد من أبراج الكويت باتجاه دوار السيف لتعود مرة أخرى حتى جسر المسيلة لتنتهي في حلبة سرب التابعة لمتحف السيارات القديمة والتاريخية بمنطقة الشويخ الصناعية.

دعم لا محدود من جانبه، أكد رئيس فريق كويت دراجونز للدرجات النارية أسامة سالمين أن مسيرة «رايد في حب الكويت» التي ينظمها الفريق للسنة الرابعة على التوالي هي إحدى مشاركاته الاجتماعية والتطوعية والإنسانية التي يسعى إلى تنظيمها على مدار العام، وذلك تحت رعاية متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية وحضور الشيخ محمد خالد الجراح الذي لم يدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لفريق كويت دراجونز، وحضور الشيخ دعيج الصباح.

وأعرب سالمين عن سعادته البالغة بمشاركة الطفل القطري سفير الطفولة البطل غانم المفتاح الذي شاركه في ركوب ذات الدراجة النارية خلال المسيرة، لافتا إلى أن غانم يعد أحد النماذج الخليجية والعربية والعالمية المشرفة التي تحفز الجميع نحو المزيد من الايجابية المترتبة على القوة والعزيمة لقهر المستحيل.

كما أوضح أن مسيرة «رايد في حب الكويت» تعد بمنزلة رسالة إلى العالم بأن الكويت أرض سلام ومحبة، مشيرا إلى أن إقامة هذه الفعالية السنوية هو أقل ما يمكن تقديمه في حب بلدنا وديرتنا الحبيبة الكويت، متقدما بأسمى التبريكات والتهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية التي تحمل طابعا خاصة بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت أفراحها وأعيادها في سلام وأمن.

وتوجه سالمين بجزيل الشكر والتقدير إلى الفرق الخليجية والعربية والعالمية المشاركة في مسيرة رايد حب الكويت، لافتا إلى أن جميع المشاركين قطعوا مسافات شاسعة على دراجاتهم النارية للوصول إلى الكويت ومشاركتها تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا.

كما توجه بجزيل الشكر لجميع الحضور على تشريفهم لمختلف فقرات الفعالية، كما توجه بالشكر الى البايكرز نيتورك على دعمهم لفريق كويت دراجونز ولجميع الفرق المشاركة والى متحف السيارات الكلاسيكية والقديمة وعلى رأسها مدير المتحف عبدالعزيز الياسين ومستشار المتحف فؤاد سليم ومدير التسويق علي حيدر.

من جانبه، أكد الشيخ محمد خالد جراح أن مسيرة وفعاليات «رايد في حب الكويت» هي فعالية سنوية يحرص على اقامتها فريق كويت دراجونز للاحتفال بأعياد ديرتنا الغالية الكويت، مشيدا بالمشاركات العربية في هذه المسيرة لما حملوه من رسالة تهنئة وحب ومودة لجموع الشعب الكويتي، لافتا الى أن ما يميز فرق البايكرز في الوطن العربي هو حرصهم الدائم على الانتقال والمشاركة في جميع المناسبات في البلدان العربية.

من جهته، أعرب الشيخ دعيج الصباح عن سعادته البالغة بمشاركته في مسيرة «رايد في حب الكويت» للمرة الثانية على التوالي بتنظيم من فريق كويت دراجونز، متمنيا أن تنظم مثل تلك الفعاليات على مدار العام وليس في شهر فبراير فقط لما تضيفه من بهجة وفرحة في نفوس الجميع.

وأضاف أنه من الجميل أن نرى مشاركات مختلفة من فرق الدراجات النارية من مختلف دول الخليج والوطن العربي، لافتا الى ان تلك المشاركات هي خير دليل على التواصل العربي على جميع المستويات الرياضية والفنية والاجتماعية، متوجها بجزيل الشكر والتقدير الى جميع المشاركين من الوطن العربي الذين حرصوا على إرسال رسالة محبة وتهنئة إلى الشعب الكويتي وقيادته السامية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت أفراحها.

بدوره، اشاد مدير إدارة متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية عبدالعزيز الياسين بجهود فريق كويت دراجونز لإنجاح فعاليات هذه المسيرة الضخمة، لافتا الى حرص المتحف على أن تتزامن المسيرة مع بداية انطلاق احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، متوجها بالتهنئة الى الشعب الكويتي، سائلا المولى أن يديم عليها أعيادها تحت قيادة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.

كما أثنى الياسين على جهود عبدالعزيز سعود إسحق عضو مجلس أمناء متحف السيارات في توفير المناخ المناسب لإنجاح مثل هذا النوع من الأحداث الرياضية والاجتماعية.

سفير الطفولة غانم المفتاح: حرص المشاركين على التواجد مبعث فخر واعتزاز

في كلمة له على هامش فعاليات المسيرة، أكد البطل وسفير الطفولة القطري غانم مفتاح أن مسيرة «رايد في حب الكويت» هي مسيرة حب وسلام من دول الخليج والوطن العربي إلى أهل الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية واحتفالات الديرة الغالية على قلوب الجميع، معربا عن فخره واعتزازه بوحدة الوطن العربي متمثلة في حرص المشاركين على التواجد في فعالية اليوم قاطعين من بلادهم مسافات شاسعة لمشاركة الكويت احتفالاتها.

كما تقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما هنأ جموع الشعب الكويتي، متمنيا من الله أن يديم على الكويت أفراحها.

وتمنى غانم المفتاح لجميع المشاركين العودة الى ديارهم سالمين آمنين، ناصحا اياهم بضرورة التزام قواعد الأمن والسلامة في مختلف عروضهم ورحلاتهم.

لقطات من مسيرة «رايد في حب الكويت»

٭ شارك في المسيرة أكثر من 2000 دراجة نارية واكثر من 600 سيارة كلاسيكية.

٭ مشاركة خليجية وعربية واسعة من أعضاء فرق الدراجات النارية في رسالة تهنئة ومحبة للكويت بمناسبة أعيادها.

٭ تهافت الحضور والمشاركين على التقاط الصور التذكارية مع سفير الطفولة البطل القطري غانم المفتاح.

٭ شارك غانم المفتاح في المسيرة بجوار رئيس فريق كويت دراجونز أسامة سالمين على الدراجة نفسها.

٭ استمتع الجمهور بعرض ورقصات فرقة الفنون الشعبية.

٭ جهود وزارة الداخلية والإسعاف كانت واضحة في تأمين المسيرة.

٭ انتهت المسيرة في حلبة سرب التابعة لمتحف السيارات القديمة والتاريخية بمنطقة الشويخ الصناعية.

٭ أقيم في حلبة سرب معرض للسيارات التاريخية، بالإضافة إلى عروض لمحترفي قيادة الدراجات النارية وتجربة قيادة السيارات ومسابقات وجوائز للحضور.

٭ في نهاية الفعالية قام الشيخ محمد خالد الجراح بتكريم الفرق والجهات المشاركة في تلك الفعالية التي استمرت برامجها على مدار اليوم، والتي لاقت قبولا ضخما من قبل الفرق المشاركين والحضور.