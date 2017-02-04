عادل الشنان

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات ياسر ابل عن توقيع عقد تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله مع الجانب الكوري نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن التوقيع يعتبر تدشين الخطوات العملية الأولى لتنفيذ المشروع على أرض الواقع فعليا، مؤكدا أنها نقلة نوعية في نمط الإنشاء والبناء والإنجاز والصيانة.

واعلن الوزير عن إصدار عدة قرارات بشأن المقاول المنفذ للبيوت الحكومية في مدينة صباح الاحمد السكنية وتمت إحالة الشركة إلى النيابة فعليا.

وقال إننا في انتظار تقارير اللجان المشكلة لفحص البيوت من مختلف النواحي المنفذة للمشروع وبشكل كامل لاتخاذ اللازم بشأنها وايضا تزويد النيابة بها، وتشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن داخل المؤسسة وتشكيل فرق تفتيش للبيوت الحكومية التي عمل بها المقاول ذاته سواء في مشروع مدينة صباح الاحمد السكني أو أي مشروع آخر.