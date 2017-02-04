علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية انها تقدمت برؤية تطالب بها الحكومة باستثناء رفع تسعيرة الكهرباء على الحيازات الحيوانية والزراعية لتفادي زيادة أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية بما ينعكس سلبا على المواطنين.

وقالت المصادر ان رؤية الهيئة خلصت الى ان رفع الكهرباء على الحيازات الحيوانية والزراعية في كبد والوفرة والعبدلي لن يخلق الهدف المرجو من تحقيق العوائد للمحافظة على جعل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في متناول المستهلكين، مبينة ان هذا القرار سيؤدي لارتفاع مباشر وبشكل طردي.